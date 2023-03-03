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Анонс Switch 2 может состояться в этом году
По крайней мере об этом говорил Том Хендерсон, и сейчас говорит Грабб.
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Журналист Джефф Грабб ответил на вопрос про слухи о новой консоли от Nintendo. Грабб подтвердил, что позже в этом году будет показана Switch 2. Это произойдет ближе к концу года. Об этом также говорил известный инсайдер Том Хендерсон, и говорит сделка с Microsoft. Однако на данный момент эта информация является недостоверной.

В последнее время в сети многие люди начали обсуждать обновление Switch. И, конечно же не планируется выпускать профессиональную версию нынешней консоли, от этой идеи отказались и это подтвердили инсайдеры через проверенные источники. Последний слух связан с Pokémon Scarlet and Violet. В объявлении было сказано, что проект получит графическое обновление на новой модели Switch.

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Пользователь ResetEra Lant_War отметил слова Джеффа Грабба. В подкасте Last of the Nintendogs журналист заявил, что слухи про обновление Scarlet & Violet действительно связаны с обновлением Switch. И, журналист также слышал, что анонс запланирован на конец текущего года. Данное объявление является очередным доказательством того, что компания Nintendo готовит обновление на конец года. Но, еще ни один инсайдер не смог с точностью подтвердить, что компания действительно готовит анонс. Есть лишь слухи и косвенные доказательства. Вероятнее сама компания Nintendo еще не определилась с датой.

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