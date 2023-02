Правда что там показывать — большой вопрос.

Выставка E3 в 2023 году с одной стороны удивляет, а с другой наоборот пугает. Сами посудите: Microsoft и Sony участвовать не хотят, а Nintendo вовсе не может. При этом компания которая страдает от финансовых проблем, будет участвовать, и это я про Ubisoft. Главное, чтобы выставка в итоге состоялась.

Такую информацию подтвердил генеральный директор компании Ив Гиймо в рамках презентации отчета за 3 квартал 2022-2023 года. Один из инвесторов спросил, будет ли компания присутствовать на выставке, чтобы показать свои игры, и да, она будет. Ив Гиймо сказал, что у компании есть что показать фанатам.

Ubisoft конечно планы не раскрыла, и не сделает этого, пока не приблизится день выставки. Однако предугадать действия компании не так уж сложно. Тем более компания выложила список игр, которые выйдут в этом году. Вот мое предположение, какие игры будут присутствовать на выставке:

Во-первых, не думаю, что разработчики будут показывать Skull and Bones в очередной раз. Конечно, у разработчиков есть новая версия игры, но какой смысл это показывать на E3? Во-вторых, не думаю, что на выставке покажут мобильные игры. А что же показывать? Да вот, Avatar: Frontiers of Pandora и Assassin`s Creed Mirage. Первая игра была отложена, но и показали информации про нее довольно мало. Определенно, проект стоит того, чтобы ждать его показа на выставке. Также, вероятно, покажут The Division Heartland.

Напомню, что E3 в этом году вернется в живой формат. Выставка пройдет с 13 по 16 июня 2023 года.