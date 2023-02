За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Недавно начался Steam Next Fest, на котором можно найти кучу демо-версий различных игр. В большинстве своем данные проекты от инди-разработчиков, и половина игр из списка достойны вашего внимания. Я всегда говорил, что демо-версии и игры в раннем доступе также достойны внимания, и могут забрать десятки часов жизни и подарить приятные эмоции. Ранний доступ и демка даже не хуже релизной версии (зачастую), просто несколько обрезанный функционал. Понимаю, более 700 игр в списке, и выбрать из них действительно интересные проекты сложно. Но, мне в этом деле помог список желаний и разбор проектов по описанию, а после и их тестирование. Сейчас я готов показать вам лучшие игры из лучших, которые я сумел обнаружить на Steam Next Fest за день. У вас есть три дня на то, чтобы вдоволь протестировать все игры и наиграться в почти готовую игру. Правда, я больше ориентировался на стратегии и симуляторы, так что экшена здесь будет не так уж и много. Если желаете найти интересную демку-шутер, то воспользуйтесь поиском по категории (более 400 проектов, удачи). Самая лучшая категория, это конечно Software с 4 программами, даже выбирать не придется. Отмечу, что на Steam Next Fest очень просто можно отобрать необходимые игры с помощью фильтров. Нужна игра с мультиплеером? Ищите. Нужен синглплеер? Такое тоже есть. Хотите ретро-игру? И такое там есть. Также сразу посмотрите на ваш список желаний. Возможно, парочка проектов попала на Steam Next Fest и вы сможете протестировать игру бесплатно до релиза. Также в главном меню Next Fest можно найти самые популярные демки у пользователей.

Infection Free Zone:

Хочу начать с проекта, который давно жду и надеюсь на выход в первом квартале. Infection Free Zone это стратегия в реальном времени, где вы будете выживать в мире зомби. Здесь есть одна важная особенность — можно играть в любом городе, который генерируется благодаря Open Street Map. Разработчики - Games Operators и Jutsu Games. От этих разработчиков выходили другие стратегии в таком стиле: Operator 112 (911), Deliver Inc, Radio Commander. Кстати, все игры в таком стиле достойны вашего внимания, но уже не обновляются... К сожалению.

В Infection Free Zone используется стандартная система RTS. Вы отжимаете паузу и начинаете активно думать, как развить свое поселение (базу), чтобы пережить орду зомби и надвигающеюся зиму (я в первый раз удивился, как быстро все произошло и проиграл). Да, здесь имеются погодные условия. На демке они проработаны не особо сильно, но температура, время суток и погода динамические. От погоды особо ничего не меняется. Я не заметил, чтобы при дожде эффективность рабочих падала, а зимой они мерзли. Возможно, если бы я отказался от идеи построить очередной лагерь для выживших, последствия были бы куда серьезнее. А вот время суток здесь играет ключевую роль в развитии поселения — ночь, это опасность. Днем безопасно, но не во всех зданиях. Летом, как и полагается день длинный. Вы успеваете собрать все необходимое, чтобы выжить. Очередная ночь проходит спокойно, и вы легко отбиваетесь от орды. Но, наступает осень. Время суток уменьшается, и времени на сборы лута становится меньше. Без автомобиля вы вряд ли сможете найти патроны и металл для постройки зданий. Зимой времени днем почти нет. В 16:00 уже надвигаются зомби, а я только успел обыскать пару зданий вдалеке от базы. В итоге мои выжившие умирают почти добежав до расположения лагеря. В общем погода и время суток поддерживают в вас потребность думать. Летом можно позволить себе отдать пару часов на изучение ненужных территорий, а зимой вообще никоим образом терять часы нельзя. Без автомобиля, скорее всего, поселению придет либо голодная смерть, либо смерть от зомби.

Система стройки здесь настолько базовая, насколько это возможно. В альфа-версии нельзя ремонтировать и сносить здания, чтобы получить ресурсы. Вы просто выбираете, что вам необходимо обустроить, выбираете здание на карте и строите за добытые ресурсы. Добыча также происходит в пару кликов. Однако необходимо соблюдать баланс. Если вы отправите всех на стройку, не хватит людей на добычу и исследования. А там еще охранники, фермеры и заводчане есть. Имеется вкладка исследований. В будущем там можно будет исследовать новое вооружение, но сейчас такая возможность недоступна. Пока можно лишь довольствоваться подарком от зомби в виде автомата в квартире. Отмечу, что на карте можно найти достопримечательности. Вроде как, в будущем их можно будет снести.

Игра пойдет даже на слабом ПК. Но, от графики здесь особо ничего не зависит. В основном на производительность влияет размер города, скорость игры и масштаб увеличения (чем дальше — тем больше нагрузка). Вероятнее всего, игра очень требовательна к процессору. В демке присутствует только английский язык, но нужно знать лишь базовые слова и понимать, как выглядит тот или иной ресурс (думаю, это могут сделать все).

Отмечу, что на демке доступно только четыре локации, выбирать свою нельзя:

Дижон, Франция;

Округ Вашингтона;

Германия;

Великобритания;

Загрузить демо-версию можно здесь.

Broken Arrow:

Real-Time Strategy Wargame в современном сеттинге от Steel Balalaika. Создатели взяли за основу игру Wargame: Red Dragon и сделали новый проект. В этот раз не холодная война, а самая настоящая современная, позиционная. И воевать тут будут две крупные страны — США и Россия. В будущем будут и другие фракции. Более 200 реальных юнитов, реальная боевая техника, авиация и артиллерия со сложной наводкой. Масштабная реалистичная война на проработанной карте с базовым разрушением и хорошей графикой порадует глаз. Особенно красиво наблюдать за залпом ракет из новой артиллерии. А когда та успешно попадает по цели, радуешься. Поскольку здесь вся техника реальная, играть еще приятнее.

Разработчики сделали удобный конструктор отрядов. Вы перед матчем можете самостоятельно собрать свою армию. Правда, засунуть абрамсы в российскую армию не дают, а жаль. Если вы любите атаковать с воздуха, можно собрать полностью воздушную армию. Любите артиллерию? Сфокусируйтесь на дальних атаках. Если вы любите тихую атаку с фланга и разведку, просто берите больше пехоты и маленькой техники. А если вы любите брать город штурмом и держать его до последнего солдата — берите танки и врывайтесь на вражескую территорию. В общем можно собрать любой пресет, любую армию. В этом плане разработчики ограничивать нас не будут от слова совсем, разве что фракциями. Важно соблюдать логистику на поле боя. В ином случае вас ждет поражение, поскольку у танков, артиллерии, вертолетов, солдат есть потребность в топливе и патронах к оружию.

Можно кастомизировать свои отряды. Просто заходите в конструктор армии и меняете юнитов по своему желанию. Нужно сделать абрамс более устойчивым к РПГ? Пожалуйста, добавляйте броню. Если нужен легкий танк, и именно абрамс, можно убрать броню и увеличить его скорость. Можно добавить прицелы, лазерное наведение, дымок и многое другое. Можно улучшать существующее вооружение на технике. Также можно полностью настраивать воздушную группу под свои потребности: бомбардировка, превосходство в воздухе или поддержка земли. В каждом из этих сценариев нужно выбирать свой пресет и настраивать его самостоятельно перед матчем. Специальные войска также можно настраивать самостоятельно: выдать любую броню, оружие, гранаты, модули, оптику, дроны и многое другое.

В битвах нужно соблюдать тактику. Поскольку это Wargame, просто послать юнита на точку и сказать держи ее недостаточно. В таком случае опытный противник подберет иную тактику, и победит в бою без потерь. Просто сидите в здании? Артиллерия готова выдать вам повестку на небо. Пытаетесь поджидать вражеское войско в кустах? Вертолет или отряды разведки разрушат такой план. А если вы хотите взять город штурмом, как во Второй мировой, укрепления не позволят эффективно сделать это. Возможно в краткосрочной перспективе вы будете выигрывать, но потом мощность противника будет значительно выше вашей и вы проиграете. Короче, это очередная игра, которой нужно посвятить десятки часов для изучения. Впрочем, стратегии всегда были такими играми, где нужно иметь много времени и сил для того, чтобы изучить механики и тактики. Никакая стратегия не была простой, если мы говорим в первую очередь о настоящих стратегиях, а не о мобильных подделках.

Если вы играли в Wargame Red Dragon - вообще отлично. Разобраться в игре не составит труда, поскольку у вас уже имеется понимание игры. Вы сможете без проблем разобраться с техникой и создать оптимальный состав армии для побед. А далее с каждым боем лишь будете усиливаться опытом. Уже на демке можно включить английский и русский язык.

Разработчики рекомендуют иметь хотя бы видеокарту уровня GTX 1060 на 6ГБ. Также желательно иметь 8ГБ оперативной памяти и процессор, который может позволить себе держать мощность видеокарты на 100%. А если процессор видеокарту не раскроет, то стратегии не ваш выбор, ибо в таких играх процессор всегда страдает больше всех, и просаживает FPS. Хотя, это еще на оптимизацию нужно посмотреть.

В плане локаций игра шикарна. Мне очень понравился дизайн. Высотки, парки, деревья и побережье на доступной карте завораживают. Аж и хочется артиллерией сделать пару ударов по парку где стоит ПВО противника.

Игра доступна по ссылке.

AirportSim:

И опять игра, которая подойдет не каждому типу людей. Симулятор, сложный симулятор со специфической воздушной тематикой. В целом симуляторы не всем пойдут, а тут еще и летать уметь надо. Как говорят сами разработчики это продвинутый симулятор, позволяющий взять на себя роль различных сотрудников наземных служб аэропорта. Вкупе с хорошей графикой и визуальными эффектами, лицензированными аэропортами и самолетами, и живым погодным условиям играть становится еще интереснее. Даже стимул разобраться во всех механиках появляется.

Разработчики создали различные транспортные средства. От лицензированных грузовиков до багажных тележек и топливозаправщиков. Можно даже взять на себя управление самолетом. Разумеется, это не симулятор полетов, так что полететь из Калифорнии в Аляску у вас не получится, за этим нужно идти в MFS20. Здесь можно управлять аэропортом и стать диспетчером, обслуживать самолеты вместе с другом и парковать их. Можно создавать свои ливреи на самолеты (типа авиакомпания своя). Имеется интеграция с мастерской Steam (будут масштабные модификации в будущем). Каждая задача требует изучения соответствующей инструкции. Без изучения инструкции, вы, скорее всего, не сможете выполнить поставленную задачу.

Погодные эффекты можно настраивать. В игре используются данные METAR. Выучить систему METAR тоже придется, поскольку с помощью нее вы управляете самолетами. Без METAR не получится посадить самолет, дать команду взлететь и так далее. В общем вы лишитесь диспетчера, без которого невозможно функционирование целого аэропорта.

На слабом ПК уже запустить не получится, поскольку игра не с видом сверху. Процессор можно более старый. Русского языка нет. Загрузить можно по ссылке.

Plan B: Terraform

Если вы обожаете космос и планеты, любите исследовать вселенную, и мечтаете, чтобы Илон Маск преуспел в своем покорении Марса, то эта игра создана для вас. В игре вам дают задачу терраформировать пустую безжизненную планету. Была просто скала, без еды и кислорода, а стала домом для миллионов людей. В этой игре можно собственноручно построить космическую инфраструктуру и позволить людям комфортно передвигаться по городу. Стилистика прямо как в Astroneer, только с видом сверху. Шестиугольная планета генерируется случайно. В игре есть динамическая система атмосферы, температуры, воды и лесов. Дали кислород на планету — выросли деревья, а в будущем и целый лес.

Игра позиционируется как симулятор управления инфраструктурой. Если сказать проще, то это аналог Transport Fever 2, где вам необходимо построить дорогу для автомобилей и грузовиков, создать эффективную железную дорогу и развить морскую торговлю.

Также вам предстоит управлять ресурсами планеты. Придется наладить поставки ресурсов в другие ваши поселения, пока в них не начнут добывать собственные ресурсы. Каждый ресурс добывается на специальной территории, и после его добычи его необходимо успешно доставить до базы. Цель игры — терраформировать планету. Сделать ее пригодной для жизни. Вырастить леса, добавить озера и кислород. Правда, если вы случайно неправильно терраформируете планету, придется улетать от нее куда подальше, ибо вода может затопить вашу базу. Чрезвычайные происшествия опасны, и несут угрозу вымирания вашему поселению.

Plan B: Terraform - это спокойная и научно-фантастическая игра, основанная на достоверном ближайшем будущем. В коем то смысле это даже научит вас аспектам терраформирования. Вы поймете как температура и атмосфера влияют на планету.

В игре вас ждет карта состоящая из более чем миллиона шестиугольников. В самом начале в вашем поселении будут жить сотни людей, но к концу партии наберется целый миллион. При этом вес игры всего 800МБ. Системные требования аналогично довольно малы. Хватит видеокарты на 2ГБ видеопамяти и оперативки на 4ГБ. Ну и I5-7*** тоже нужен, чтобы не испытывать проблем при игре в лейте.

Ссылка на игру.