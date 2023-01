Бывшие сотрудники заступились за нынешних.

Microsoft может быть огромной компанией, с деньгами, с репутацией, но по всей видимости, все-таки плохая мировая экономика не оставляет другого выбора — даже крупнейший технологический гигант готов пойти на сокращения ради экономии своих денег. А почему так? Да все просто, совсем недавно компания объявила, что проведет массовое сокращение рабочих, пострадают от этих действий почти 10 тысяч сотрудников. Игровое подразделение не осталось в стороне и тоже пострадало: студии Bethesda и 343 Industries попали под удар, серьезный удар. Прошлые сотрудники не согласны с действиями руководства, так сказать защищают своих преемников.

Как сообщает Bloomberg, под удар попали также сотрудники из The Coalition, эта студия известна работой над Gears of War. Затем Lords of Gaming сообщили, что разработчики Halo пострадали больше всех в следствии увольнений, похоже Microsoft сфокусировалась на тех, кто плохо работал и выпустил плохую игру. Не удивительно, что это взволновало бывших сотрудников студии, тех кто работал над легендарной Halo в прошлом.

По сообщениям VGC, ряд бывших сотрудников студии 343 Industries выступили с резкой критикой в адрес американского гиганта, они также предположили, что именно руководство виновато в провале Halo Infinite и всех проблемах с ее разработкой. Как считают бывшие рабочие, увольнения в 343 не должны были происходить, а Halo должна была быть в разы лучше, чем есть сейчас. Об этом написал Патрик Рен в Твиттере.

Патрик Рен — старший дизайнер мультиплеера Halo Infinite, он отработал в 343 восемь лет, но в итоге ушел в Respawn для работы над будущей Star Wars Jedi: Survivor, он ушел в октябре прошлого года, покинув легенду.

Причина всех этих негативных событий — некомпетентное руководство технологического гиганта, которое принимало неверные решения во время разработки Halo Infinite. Действия вызвали огромный стресс у сотрудников, особенно у тех, кто упорно трудился ради того, чтобы сделать игру лучшей из лучших. Обойти старые проекты, и возвести Halo на триумф. Они помогали Halo сделать лучше и за это были уволены из студии.

Дальше к критике Microsoft подключился Тайлер Оуэнс, который вел работы в 343 над Halo 5 в качестве оперативного сотрудника студии, теперь он также работает в Respawn над новыми проектами.

Как фанат Halo я очень устал от действий и политики Microsoft, она медленно убивает то, что я очень люблю.

Тайлер также сказал, что американская компания использует политику заключения контрактов, которой "злоупотребляет" для получения налоговых льгот. Пока она увольняет обычных рабочих, не выплачивая должных денег, руководство выписывает себе очередной бонус. Он утверждает, что Microsoft подстроила "провал Halo", убив франшизу окончательно и навсегда, а теперь перекинув вину на других людей, руководство ведь не может быть виновато во всех бедах компании/студии.

Проблемы в 343 Industries начались еще задолго до нынешних увольнений. В большинстве своем студию покидали опытные сотрудники, директора, дизайнеры, старшие рабочие и так далее. Даже 15-летний руководитель студии покинул 343, и глава креативного отдела также покинул студию, и присоединился к Xbox Game Studios - там то все стабильнее будет, и зарплата больше, и проекты лучше, и атмосфера приятнее, без внезапных сокращений без выплат и бонусов.

Напомню, что когда компания объявила о сокращении 10 тысяч сотрудников, генеральный директор Сатья Наделла послал записку всем сотрудникам, заявив, что направит освободившиеся средства на другие конкурентноспособные сферы. В результате массового сокращения компания получит в свой кошелек дополнительные 1,2 миллиарда долларов, эти деньги по идее должны быть выплачены уволенным. Ожидается, что под сокращения также попадет аппаратная сфера: не Xbox, а Surface и сегмент HoloLens. Xbox никто трогать не собирается, поскольку это прибыльное дело, а еще битву с Sony проигрывать нельзя. Так что да, каким бы неперспективным это дело не было, это они продолжат делать с энтузиазмом, поощряя сотрудников.

Кстати, недавно о сокращениях также объявила Riot и Unity: тоже из-за экономической ситуации в мире, вероятно в последствии пострадает киберспортивный отдел Riot, а соревнования по League of Legends и Valorant могут уменьшиться в последствии. Хотя, итог всех увольнений мы увидим лишь спустя несколько месяцев, вероятно, он будет не самым приятным для игровой индустрии, проектов и фанатов.