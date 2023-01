Акции всегда хорошо, даже если не празднуешь.

Лунный Новый год — важный праздник для всех китайцев, это ведь Новый год. В игровой индустрии уже давно привыкли отмечать праздник вместе с азиатами, в играх живых-сервисах почти всегда добавляют тематические скины и испытания, а цифровые магазины устраивают тематические скидки. Steam также продолжает свою традицию, ведь начинается лунная распродажа. На ней можно купить азиатские проекты по сниженной цене. В прошлом году правда, проекты были куда круче: Deathloop, Cyberpunk 2077, Resident Evil Village и Disco Elysium: The Final Cut. В 2023 году нам придется довольствоваться меньшим количеством шедевров, но это все равно скидки на игры в которые вы вряд ли играли. Они в свою очередь как раз и принесут больше всего радости. Совсем недавно проходила зимняя распродажа, на которой можно было разгуляться несколько сильнее: топовые проекты от самых крупных компаний получили существенные скидки, можно было взять новый Need for Speed за 40 евро, FIFA за 20 евро, и так далее, короче распрощаться с кошельком ради новеньких проектов. Дальше нужно будет ждать распродажу почти один сезон.

Steam в этом году выбрала самые тематические игры для распродажи: Risk of Rain 2, Human: Fall Flat, F.I.S.T: Forged in Shadow Torch, Dorfromantik и Sword and Fairy 7. Данная акция продлится до 23 января. Также отмечу, что совместно с Microsoft магазин дал скидку на некоторые большие проекты: Minecraft Dungeons, Halo Infinite, Forza Horizon 5, Ori and the Will of the Wisps, Gears 5, Forza Horizon 4, все эти проекты по случаю праздника можно взять по сниженной цене. В скидках также принимает участие компания SEGA и Bandai Namco, скидки доходят до 88%.

Стоит добавить, что зимняя, а вместе с ней и летняя распродажа, все также остаются легендарными и самыми выгодными для геймеров, поскольку именно в эти периоды почти все компании дают возможность приобрести шедевры по сниженной цене, вплоть до 90%. Там участвуют даже новинки, такие как Need for Speed, Battlefield, Call of Duty, и вероятно, там бы участвовала Starfield, даже если бы вышла прямо в разгар празднования. Ждать скидок в честь лунного Нового года можно и в других проектах, цифровых магазинах, и простых магазинах, особенно, если вы вдруг попали в Азию, а вот ждать релизов из Азии не стоит, как и презентаций.