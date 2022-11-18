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Подробности патча 1.1 для Victoria 3: изменения в ресурсах и промышленных методах
Вторая часть дневника разработчиков была опубликована, сегодня мы узнаем остальные нововведения грядущего крупного патча.
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Прошла ровно неделя с момента выпуска первой части дневника про патч 1.1 для Victoria 3, ознакомится с ним можно в этой новости. Сегодня создатели выложили вторую часть, из которой мы сможем узнать остальные нововведения, они придут в игру с релизом первого масштабного патча в текущем году. Специально для тех, у кого нет времени на чтение всех изменений, я подготовил краткое их описание:

  1. Создатели увеличат количество месторождений нефти в два раза, чтобы решить проблему с дефицитом в конце игры;
  2. На плантациях каучука появится новый производственный метод - автоматическое орошение. Он позволит увеличить количество добываемого ресурса в два раза, в конце игры решит проблему дефицита в малых странах;
  3. Отмечу также то, что в будущем создатели могут ввести новые производственные методы для добычи нефти, что будет выбиваться из викторианской эпохи, но оно необходимо для решения дефицита ресурса в конце партии;
  • Что будет изменено?:

Напомню, что первый масштабный патч нацелен в большинстве своем на переработку интерфейса игры (UI/UX), среди прочего это изменение меню адмиралов, улучшение статистики по населению, и разъяснение работы экономики, чтобы новички могли понимать, на что деньги уходят, откуда приходят, какие товары населению нужны, а какие лучше отвозить за границу. Сейчас интерфейс довольно сложен для понимания, чтобы в нем разобраться, как и во всех гранд-стратегиях от Paradox Interactive требуется некоторое время, зачастую, это несколько полных игровых партий начиная с 1836 года, и заканчивая 1936. Следующий крупный патч 1.2 в свою очередь будет направлен на изменения в функционале игры: дополнительные возможности на фронте, больше военного контроля, улучшенная экономика с дипломатией, и больше возможностей в политической жизни государства.

Новичок-дизайнер из Paradox Interactive рассказал, о своей работе над апдейтом 1.1. Данный сотрудник очень любит электронные таблицы, потому и занялся переработкой статистики по населению, экономике, и доступностью ресурсов. В патче 1.1. были внесены изменения в ресурсы - в нефть и резину, вот карта, которая показывает их:

Карта в обновлении 1.0.6 (нынешний патч)

Отмечу, что сам дизайнер воспользовался неофициальным инструментом от моддера для внесения изменений, он довольно удобен для работы, и доступен для всех желающих по ссылке. Он помог быстро визуализировать планируемые изменения, за счет чего, удалось сократить время на внесение изменений до минимума, не пришлось возиться с кодом и электронными таблицами.

На карте выше можно видеть все места, где можно добывать нефть для страны и импорта. В основном это исторические нефтяные месторождения, которые были созданы на основе доступных данных сейчас о той эпохе. Те кто пробовал доиграть партию до конца, скорее всего, знают, о том, что в конце партии нефть является дефицитным ресурсом, но ресурс продолжает быть довольно важным для создания и работы фабрик. На данный момент его количества недостаточно для всех выживших в конце партии, и начинается битва на "выживание". Потому разработчики решились увеличить количество доступных месторождений черного золота.

Количество нефти было удвоено, теперь в конце партии, по идее, дефицита быть не должно, как минимум у всех игроков в партии точно, на искусственный интеллект плевать, он все равно не желает нормально добывать ресурсы (это отдельная история, которая требует полноценного патча).

Карта в обновлении 1.1.0

Как мы видим, нефть появилась в куче новых регионов: Россия, Австралия, вся верхняя часть Африки, половина Северной и Южной Америки, а также в Индии, Бутане и часть в Китае с Кореей.

Если вы спросите, почему разработчики решили увеличивать количество нефти за счет новых месторождений, а не за счет дополнительных производственных методов: на этот вопрос также дан ответ дизайнером. Новые методы будут еще больше выбиваться из викторианской эпохи, так как были разработаны после 1950 года (последний доступный год в игре без модификаций - 1936). Лучше уж увеличивать количество месторождений.

Новые методы добычи нефти действительно могут помочь, но только отчасти, почему? Вы будете увеличивать скорость, а месторождений осталось столько, сколько и было, за счет чего в конце игры в любом случае придется бороться за месторождения крупным странам. Если Россия или США пострадает в партии, то более 50% нефтяных месторождений будет буквально заблокировано на года, что неминуемо приведет к дефициту ресурса, в новом апдейте такая ситуация исключена.

Отмечу: данное изменение не является заключительным, в следующих патчах разработчики будут вновь менять доступность ресурсов, чтобы найти "золотую середину" - и сложно, и не смертельно.

Вот такие искусственные ограничения на ресурсы могут появиться в будущем:

  • Некоторый потенциал нефти будет заблокирован за счет технологий, странам придется решать, в какой сфере развиваться;
  • Усложнить поиск новых месторождений ближе к концу игры;
  • Если запасов нефти будет не хватать, вероятно, создатели рассмотрят возможность добавить новые методы производства, либо улучшение старых;
  • Дать китовой нефтяной промышленности дополнительные бонусы на развитие на ранней стадии игры;
Каучук в обновлении 1.0.6

Как не сложно догадаться, каучук также был сбалансирован. Хотя данный ресурс не испытывает такого дефицита как нефть, и не так важен для производства, его все равно необходимо балансировать. Так как в будущем создатели собираются улучшать искусственный интеллект, в итоге каучук попадет в категорию "дефицитных" ресурсов в конце партии. Изменения на будущее, так сказать.

Обновление 1.1.0

Не видите различий? Все правильно, так и есть, это одна и та же мировая карта, изменения коснулись самого производства, а не месторождений. Дефицит в поздней игре обусловлен проблемами с населением и спросом, а не дефицитом самого ресурса в мире.

Потому дизайнер ввел новый производственный метод в плантации: автоматическая система орошения. Это поможет повысить производительность зданий в лейт-гейме, и соответственно, повысить желание населения работать на плантациях. В поздней игре с помощью производственного метода можно удвоить производство каучука, только найдите ресурсы на создание роботов.

В будущем дизайнер планирует ввести такие изменения (патч 1.2):

  • Добавление большего потенциала каучуковым плантациям, если в итоге новый производственный метод не покроет потребности населения в лейте;
  • Потенциал синтетического каучука в поздней игре (об этом нам поведают в следующем дневнике);
  • Государственные черты для конкретных областей мира, которые повысят производительность определенного здания, каучука и нефти, в том числе;

На данный момент данные изменения уже внесены в билд, и проходят проверку командой тестировщиков. Отмечу, что все цифры показанные на картах являются временными, и могут быть изменены в будущем, даже до релиза патча 1.1, вы также можете предложить свои изменения в Discord и форуме Steam;

Патч 1.1 выйдет в конце текущего года, а уже ноябрь, так что до релиза масштабного патча осталось совсем немного, он конечно же будет полностью бесплатным. На следующей неделе разработчики вновь расскажут о новых изменениях.

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Что же мы поняли из этого дневника, и прошлого? То, что патч 1.1 серьезно поменяет экономику, придется кардинально поменять подход к развитию своего государства. Если ранее можно было не фокусироваться на добыче каучука и нефти, то с апдейтом так делать не получится, другие государства смогут опередить вас, а их завоевание в итоге не поможет одержать победу над другими добытчиками нефти, так как у вас не будет современных технологий для добычи, и вы утонете в дебаффах. Также апдейт 1.1 облегчит игру для новичков, так как будет изменена частичка интерфейса, отмечу изменения именно в системах населения: мы сможем рассматривать их потребности и станет проще понять, в какой промышленной сфере необходимо развиваться, а в какой не нужно.

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#paradox interactive #victoria 3 #дневник разработчиков
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