Разработчики осознали, что сделали, и начинают исправляться.

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Разработчики гранд-стратегии Victoria 3 выложили в дневнике план по развитию игры, оттуда мы и узнаем, что хотят сделать создатели с игрой в кратчайшие сроки, что поменяется, и самое главное исправят ли геймплейные системы, например боевку или экономику. Как оказалось, действительно будут работать над такими изменениями. До этого дневника создатели вели работу над исправлением багов и фиксили баланс, вышло по крайней мере пять маленьких патчей с изменениями с момента официального релиза стратегии. Их планы конечно же не ограничиваются только хот фиксами, поэтому давайте разбираться, чего ждать от новой гранд-стратегии в ближайшее время.

Важно: все сказанное здесь, будет добавлено в бесплатных патчах, и доступно абсолютно всем игрокам без дополнительных трат на дополнения. Как минимум так написали разработчики, однако все может поменяться, и студия попросит фанатов приобрести пару-тройку DLC с измененными механиками и балансом.

Дорожная карта на английском языке;

Начнем пожалуй с самой обсуждаемой темы в сообществе Victoria 3 - война и ее геймплейные особенности. Создатели поняли, что допустили ошибку, когда решились выпустить механику войны в таком сыром виде, и решили заняться именно этой механикой в первую очередь. И вот что планируется поменять в военных механиках:

Генералы — создатели собираются улучшить систему выбора подразделений и повысить искусственный интеллект командующему, сбалансировав общее продвижение по фронтам. Также появится возможность ставить стратегические цели, например захват определенного региона, порта, завода и так далее. Вот это последнее изменение прям действительно крутое, и боевка начнет походить на систему прямо как в Hearts of Iron IV. Вы сможете самостоятельно показывать генералу куда передвигать войско, что конкретно необходимо захватить, а где быстро собраться в оборону;

Адмиралы — разработчики постараются переработать общий интерфейс управления морскими войсками, на данный момент адмиралов можно выбирать только входя в каждый необходимый штаб, тогда как генералов можно назначать одной кнопкой;

Также разработчики собираются добавить больше военных данных, вы сможете понять, что на что влияет, почему вы проиграли определенную битву или вдруг выиграли малым количеством людей в горных битвах. Может быть, мы наконец поймем, есть ли в игре механика влияния местности на бой;

Вы также получите возможность контролировать разделение фронтов. К примеру начиная войну за условную швейцарию фронт очень маленький, однако после успешного захвата десятка стратегических регионов фронт расширяется - и тут у нас сейчас нет выбора и какого-либо контроля войсками, рандом сам решает, где наступать и когда атаковать. С момента обновления мы сможем лучше видеть фронты, нам дадут больше информации про особенности каждого фронта и дадут больше свободы;

Далее разработчики рассказали про историческое погружение, грубо говоря, будет ли искусственный интеллект следовать реальным историческим событиям, такая функция есть в Hearts of Iron IV, когда ИИ выбирает фокусы ссылаясь на историю. Также затронули тему дипломатии и прочего:

Разработчики займутся настройкой ботов, как минимум для крупных стран. Похоже, с момента новой обновы великие державы будут действовать более исторически, мирные страны будут следовать нейтралитету и развитию экономики, а Британия всеми силами будет бороться с Францией, а не дружить с ней;

Разработчики сделают гражданскую войну в Соединенных Штатах более правдоподобной, сложной, и более частой. Про это было много комментариев на форумах, войну в США можно легко избежать, а если она все таки началась, одержать вверх за любую из сторон не так уж сложно, нужно просто немного разобраться в механиках Victoria;

Создатели собираются улучшить взаимодействие с подданными. Хотя взаимодействия и так уже хватает, по сравнению с другими играми парадоксов, разработчики хотят сделать их еще шире и практичнее. Что прям классно;

Создатели хотят упростить работу с населением, хотят улучшить автономное строительство частного сектора и увеличить различия между различными экономическими системами. Желают настроить экономику у ИИ в поздней игре, также создатели хотят научить ботов разрабатывать или добывать стратегические редкие ресурсы;

Разработчики также желают сделать игру более сложной и реалистичной за аграрные страны, чтобы путь не шел лишь через индустриализацию;

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Первые улучшения коснутся именно военных механик, намерений возвращаться к более тактическим системам в Victoria 3 у разработчиков нет, но улучшить уже существующую и дать больше контроля — обязательно. В определенных областях у игроков появится больше контроля, а также будет переработан интерфейс на более дружелюбный к новичкам. Потом идут остальные улучшения, которые описаны выше.