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Разработчики и издатели боятся выпускать игры вместе с God of War: Ragnarok
А вот Skull and Bones похоже совершенно не думает про последствия.
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Одна из самых ожидаемых игр текущего года God of War: Ragnarok запланирована на ноябрь. Данный месяц является одним из самых важных для издателей и разработчиков, однако выход проекта от Santa Monica меняет все планы. Из-за выхода God of War многие студии были вынуждены перенести свои проекты на более поздний срок, так как конкурировать с титаном текущего года очень опасно.

Журналист Тим Геттис считает, что игра про Кратоса пугает многие студии. По его словам, многие разработчики желают дистанцироваться от God of War освобождая большую часть месяца данному проекту. Сами разработчики либо выпускают проект раньше на несколько недель, либо ждут декабря. Учитывая все награды эксклюзива, нет ничего странного, в том, что разработчики желают отказаться от конкуренции.

Журналист не привел явных примеров переносов из-за боязни God of War. Допустим Forspoken была перенесена с ноября текущего года на начало января следующего года. Вероятно, Square Enix действительно побоялась выпускать игру вместе с GOW.

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Большие проекты по типу Call of Duty: Modern Warfare 2 и Gotham Knights выйдут несколькими неделями ранее, однако таким проектам куда легче удерживать аудиторию. А вот долгострой Skull and Bones от Ubisoft попал в самую неприятную ситуацию, которую только можно представить: создатели более не могут переносить проект, однако и выпускать игру в тот же день, когда выходит God of War очень опасно. Учитывая состояние пиратского экшена, шансы на его хороший старт довольно малы.

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#sony #skull and bones #перенос #god of war: ragnarok #перенос игр
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