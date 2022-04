Таким образом создатель поддержал Украину в столь тяжелое время.

реклама

Сегодня в заблокированном на территории Российской Федерации Instagram пользователь под никнеймом homm3.ua показал фанатам Heroes of Might and Magic III новую карту - для такой игры она достаточно хорошо проработана и переносит пользователей на территорию Украины. Новая карта старается показать игрокам географию страны, например на северной части страны можно обнаружить густые леса, а вот на западной части Карпатские горы. В южной и Северной частях страны находятся степь. Также на карте имеется пасхалка, которую очень легко обнаружить, подсказка: это связано с недавними событиями в стране и пасхалку видно на фото карты.

"Я не смог добавить все областные центры на карту, не хватило даже количества замков, чтобы их не дублировать. География может несколько отличатся от реальности, и если проживаете на этих территориях, то это ошибка игры" - об этом написал homm3.ua в комментариях к посту.

анонсы и реклама 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб

Игру Heroes of Might and Magic III возможно приобрести в GOG, где как раз проходит скидка и стоит игра всего $1,23 доллара. Загрузить карту можно через Google диск создателя по ссылке, однако, для игры на карте необходимо будет заморочиться. Нужно будет сделать свой сценарий на существующей карте и после пройти его верификацию.