Опубликован британский чарт по продажам игр
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Наконец-то опубликовали новые данные по продажам игр в Британии. Первое место за месяц с чем-то сильно поменялось. Прошлый лидер чарта - это Ratchet And Clank: Rift Apart, игра опустилась сразу на 40 мест. Теперь же на первом месте стоит симулятор гонок F1 2021. Спешу напомнить, что F1 неплохо так упала в продажах за последнее время, а именно на 42%, но это не помешало занять первое место. На втором месте находится The Legend of Zelda: Skyward Sworh HD. Игра также серьезно упала в продажах, а именно на 44 процента. Видимо прошлый лидер упал на все 90%. На третьем месте находится Mario Kart 8 Deluxe, и у этой игры есть отличия от двух лидеров, а именно рост продаж, а не падение. GTA V, как всегда, то падает, то возвращается на место в топ, но никогда из него не выходит. Сейчас GTA находится на шестом месте в чарте, а в прошлый раз была на девятом, значительный рост связан с выходом крупного апдейта с гонками, как минимум, так думаю, я. На десятом месте расположилась новинка Neo: The World Ends With You, посмотрим что с ней будет уже через месяц, когда выйдет новый чарт. Вот полный список:
- F1 2021
- The Legend of Zelda: Skyward Sword HD
- Mario Kart 8: Deluxe
- Animal Crossing: New Horizons
- Minecraft
- GTA V
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- Olympic Games Tokyo 2020
- FIFA 2021
- Neo: The Worls Ends With you
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