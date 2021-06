Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Появились данные по розничным продажам видеоигр в Великобритании за прошлую недель, если что она завершилась 5 июня. Пока действительно больших релизов нет, а потому в чарте много игр, которые вышли в прошлом году. На 1 месте красуется спортивный симулятор (если его можно так назвать) от Electronic Arts - FIFA 21. Популярность игре добавил чемпионат Европы по футболу, ведь игрокам интересно попробовать предсказать матч в игре. Продажи спортивного симулятора по сравнению с прошлой неделей выросли на целых 59%, очевидно из-за чемпионата. Второе место занял симулятор жизни от Nintendo - Animal Crossing: New Horizons. Третье место взяла также игра от Nintendo - Mario Kart 8: Deluxe вышедшая в 2017 году. Spider-Man: Miles Morales упал на четвертое место по сравнению с прошлой неделей, там он был в топе. Пятое место получила Resident Evil: Village, а шестое игра про викингов от Ubisoft - Vikings (Assassin's) Creed Valhalla. На седьмом месте сидит Minecraft, но версия для Nintendo Switch. На восьмом месте The Last of Us: Part II, а на девятом опять ролевая видеоигра от Nintendo - Miitopia вышедшая в 2016 году. Закрывает топ все также Nintendo - Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Странные однако предпочтения у Британцев, очень странные. Вышедшая совсем недавно Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 сейчас занимает 12 место в чарте, ожидается ее повышение в следующей неделе.