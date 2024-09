В первом раунде нижней сетки плей-офф The International 2024 российская команда 1win Team одержала победу над китайским коллективом Team Zero со счётом 2:0, отправив их домой и продвигаясь дальше по турнирной сетке.

В Копенгагене, Дания, завершился матч первого раунда нижней сетки плей-офф The International 2024 по Dota 2. В этом поединке российская команда 1win Team встретилась с китайским коллективом Team Zero. В напряжённой серии best-of-3, 1win Team одержала победу со счётом 2:0, отправив Team Zero домой и продвигаясь дальше по турнирной сетке.

С самого начала первой игры 1win Team захватила инициативу, демонстрируя агрессивный стиль игры. Их координация и стратегическое мышление позволили доминировать на всех этапах игры. Несмотря на все усилия, Team Zero не смогла найти ответ на действия соперника и уступила первую карту.

Во второй игре Team Zero попыталась изменить ход событий, выбрав более агрессивную стратегию. Однако 1win Team оказалась готова к такому повороту и быстро адаптировалась. Отличная игра от Никиты «Munkushi~» Чепурных и Ильи «Chira Junior» Чирцова позволила 1win Team удерживать контроль над картой и завершить серию в свою пользу.

Таким образом, Team Zero завершила своё выступление на The International 2024, заняв 13-16-е место. Несмотря на ранний вылет, китайский коллектив показал достойную игру и оставил хорошее впечатление на своих болельщиков.

1win Team продолжает борьбу за главный приз турнира. В следующем раунде они встретятся с Team Falcons, одним из фаворитов турнира.