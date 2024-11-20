Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Германия сообщает о сделанном открытии года в области квантовых вычислений
Ученые Института науки о свете им. Макса Планка сообщают о разработанном ими инновационном методе, позволяющем переплетать оптические фотоны с фононами, что открывает новые перспективы для разработки гибридных систем в области коммуникации и квантовых вычислений.

Исследователи из Института науки о свете им. Макса Планка (MPL) сообщают  о разработанном ими инновационном методе, позволяющем переплетать оптические фотоны (частицы света) с фононами (квазичастицами, представляющими звуковые волны). По их прогнозам, это достижение открывает новые перспективы для разработки гибридных систем в области коммуникации и квантовых вычислений, отмечая потенциальный поворотный момент в том, как мы могли бы манипулировать и использовать квантовую информацию.

https://mpl.mpg.de/fileadmin/_processed_/6/0/csm_20241031_PR-Stiller_Order-CrimsonBG_ca111b7255.png

Поясняя свое открытие, исследователи MPL указывают, что квантовая запутанность, эта странная связь, которая позволяет частицам оставаться связанными независимо от расстояний, разделяющих их, традиционно создавалась между частицами одинаковой природы, такими как фотоны с фотонами. Для широкого спектра новых квантовых технологий, таких как безопасная квантовая связь и квантовые вычисления, квантовая запутанность является необходимым условием, поскольку она может привести к безопасной квантовой связи и высокоразмерным квантовым вычислениям. Так как фотоны, кванты света, могут распространяться чрезвычайно быстро, неся при этом квантовую информацию, запутывание пар фотонов с помощью нелинейной оптики является общепринятой процедурой.

Запутанность исторически вызывала восхищение на многих уровнях, поскольку она тесно связана с нашим пониманием фундаментальных законов природы.  Эйнштейн назвал это "пугающим действием на расстоянии". Квантовые корреляции между частицами могут сохраняться, даже если они разделены большими расстояниями. На практическом уровне квантовая запутанность лежит в основе многих новых квантовых технологий. В оптической области запутанность фотонов имеет фундаментальное значение для обеспечения безопасности методов квантовой связи или схем квантовых вычислений.

Ученые из MPL недавно занялись проблемой установления связи между очень разными объектами, такими как распространяющиеся звуковые волны, фононы и оптические фотоны. Предлагаемая инновация MPL открывает возможность переплетения принципиально разных типов частиц, что может изменить квантовые информационные технологии. В этом контексте ученые MPL продемонстрировали особенно эффективный способ, с помощью которого фотоны могут быть связаны с акустическими фононами. Исследователи смогли показать, что эта запутанность устойчива к внешним помехам, на сегодняшний день она является обычной ловушкой для любой квантовой технологии. Недавно они опубликовали результаты своего исследования в журнале "Physical Review Letters".

Процесс, предложенный командой MPL, основан на рассеянии Бриллюэна, явлении, при котором фотоны взаимодействуют с колебаниями атомов или молекул в материале, генерируя фононы. Схема оптико-акустической связи, основанной на рассеянии Бриллюэна, отличается особой устойчивостью, подходит для интеграции в схемы квантовой обработки сигналов и может быть реализована при высоких температурах окружающей среды. Это взаимодействие приводит к изменению частоты света, которая изменяется в зависимости от движения фононов.

В отличие от классических оптомеханических систем, предложенный учеными MPL метод предлагает новый способ соединения света и звука на фундаментальном уровне, позволяющий создавать стабильные чередующиеся пары, менее чувствительные к колебаниям температуры.

Как указывают исследователи MPL, чередование фотонов и фононов имеет несколько значительных преимуществ. С одной стороны, оно устойчиво и подходит для работы при температурах, намного превышающих те, которые требуются традиционными методами, что снижает зависимость от дорогостоящего и сложного оборудования, такого как холодильники для разбавления. С другой стороны, этот гибридный подход открывает двери для возможностей в различных областях: от безопасной квантовой связи до вычислений, квантовой метрологии и квантовой телепортации. По сообщению ученых MPL, возможности этого нового метода манипулировать и контролировать взаимодействия между светом и звуком на квантовом уровне могут революционизировать наше понимание и использование квантовых свойств материалов. В частности, это может значительно повысить нашу способность хранить, обрабатывать и передавать информацию более эффективным и безопасным способом.

 

#инновации #инновации в it
+
Написать комментарий (0)
Ученые из Бирмингема готовят прорыв в квантовых вычислениях с использованием нового материала
Новое открытие может привести к созданию нового поколения лекарств для похудения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Финляндии сообщили о разрыве проходящего рядом с "Северным потоком" подводного кабеля
5
В Европе повреждено два подводных интернет-кабеля
15
До конца года в Московской области откроют движение по четырём новым автодорогам
+
Новое обновление Samsung Android 15 может официально распространиться на более чем 50 устройств
2
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили патч первого дня весом 139 ГБ и сообщили точное время релиза
28
Первые игроки S.T.A.L.K.E.R. 2 отметили нестабильную работу игры и низкую частоту кадров
22
Economist: Кремль в ответ на разрешение Украине бить ATACMS, может передать новые ракеты хуситам
+
Snapdragon 8 Elite обеспечил стабильные 60 fps в Cyberpunk 2077
3
Газманов и SHAMAN обсудят необходимость дополнения школьной программы по музыке
2
Блогер сравнил игру «Ведьмак 3» на PS5 Pro и ПК с GeForce RTX 4080
5
Пользователи iPhone начали сообщать о том, что они слышат голоса, исходящие из своих устройств
15
В ночь на 19 ноября российская авиация вновь отработала по объектам ВСУ в разилчных регионах
+
Когда начнётся сезон альткоинов, и почему Dogecoin так сильно подорожал
+
В сети появился первый трейлер к VR-игре Alien: Rogue Incursion
+
Realme GT Neo 7 готовится к скорому дебюту с разогнанным процессором Snapdragon 8 Gen 3
+
В октябре россияне потратили свыше 500 миллиардов рублей на покупку авто
+
Боррель: Украина может использовать ATACMS против России на расстоянии до 300 км
11
Европейские энергетические гиганты переключаются с экологически чистой энергии на нефть и газ
+
Астрономы утверждают, что 466 миллионов лет назад у Земли были такие же кольца, как и у Сатурна
4
Кроссовер MG ZS официально представлен на российском рынке
+

Популярные статьи

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
250
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
1
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
5
Черная пятница 2024 - разбираемся в скидках на консоли Xbox series и PlayStation 5
3
Тайные воины неба - обзор самых скрытных самолётов-разведчиков современности
3
Крылатая мини ракета Spear 3 впервые была запущена по цели с истребителя F-35
5
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
28
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
14
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
12
О несостоятельности репозиториев Linux: Тест Installer-SH v1.9 в Debian 9
26

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
20:50
Правильно, но мягко Почитай меня выше. Длинный комент. Согласен? Может грубо?
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Никита Никитенко
20:48
Только в первой игре всё ещё можно было спустить на то, что технологии развивались семи мильными шагами, что тогда применялась технология динамического света, A-Life в конце концов. А сейчас что? Выг...
PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
VRoman
20:47
"Восьми ядер для флагманского игрового ПК в 2025 году маловато". Зачислим сразу два промаха в одном жирном утверждении. 1) Если делать такое заявление, тогда покажи нам существующий проц, который был ...
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Def
20:44
Надо больше свинины, милорд.
Intel тестирует графические процессоры Xe3, но их наличие в настольных ПК под вопросом
Валерий Агапов
20:43
Начинать надо с терминологии. Социализм. Коммунизм. Капитализм. Почему мы считаем, что капитализм это благо? Почитай меня выше длинно.
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
NOFX
20:34
Это самый лучший Трактор из всех что я знаю! 🤝😁 Поздравляю, Лёха.
Российский оверклокер установил три мировых рекорда при помощи Intel Core i7-14700KF на частоте 5.7 ГГц
Валерий Агапов
20:34
. А где не провал? До ответа прочитай меня выше там длинно. С чем не согласен?
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Сергей Николенко
20:32
У меня нет проблем сменить регион в Стиме на более дешёвый хоть каждые три месяца, не разводя себе десятки аккаунтов под разные регионы и без гемора с проксями, DNS и пополнением баланса. Народ на 4PD...
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
wedasik
20:31
Раньше Асус всем говорили, что не будут делать тонкие рамки в верху и внизу, не будут делать капли и вырезы для селфи камеры, потому что всё это влияет на игровой опыт и мешает суперским стерео динами...
ASUS официально представила смартфоны ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro
Gamandril
20:30
Одной клюквы термопасты в центре было бы более чем достаточно. И верните стандартное крепление на место - эти рамки кривые судя по отпечатку. Такой вагон термопасты не выдавить просто давлением сверху...
Тест и обзор кулера Zalman CNPS14X Duo Black
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем