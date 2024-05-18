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vizir47
Lockheed Martin получила новый контракт на создание батарей гиперзвукового оружия
17 мая армия США заключила с компанией Lockheed Martin контракт на сумму 756 миллионов долларов на поставку дополнительных возможностей для гиперзвукового оружия большой дальности (LRHW).

Армия США заключила с компанией Lockheed Martin контракт на разработку и поставку в вооруженные силы страны дополнительных возможностей для национальной системы гиперзвукового оружия наземного базирования. 

В соответствии с контрактом, компания предоставит армии дополнительное аккумуляторное оборудование, поддержку в разработке систем и программного обеспечения, а также логистические решения для гиперзвукового оружия большой дальности (LRHW). “Благодаря этому контракту мы окажем поддержку армии США в создании системы гиперзвукового оружия большой дальности, произведем дополнительные батареи для будущих полевых испытаний и поддержим летные испытания”, - сказал Стив Лэйн, вице-президент по системам гиперзвукового оружия в Lockheed Martin.

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Lockheed to build next hypersonic weapon batteries, gets $756 million contract


Система вооружения LRHW предназначена  для запуска общего гиперзвукового кругового удара (AUR), предоставляемого в рамках управляемой ВМС США программы быстрого нанесения обычных ударов (CPS).

В 2021 году компания из Мэриленда поставила  первую батарею LRHW, известную как Dark Eagle.

Армейский LRHW, оснащенный гиперзвуковым двигателем, имеет дальность полета 1725 миль. Он состоит из ракеты наземного базирования и связанного с ней оборудования для транспортировки, поддержки и управления огнем. По данным американских военных, гиперзвуковая ракета может развивать скорость 3800 миль в час и способна достичь верхних слоев атмосферы Земли. 

Батарея LRHW состоит из четырех пусковых установок-транспортеров на модифицированных прицепах M870A4, каждая из которых оснащена двумя контейнерами All Up Round plus (AUR+C) (всего восемь), одним центром управления батареями (BOC) для командования и машиной поддержки BOC. Согласно изданию CRS report, 5-й батальон 3-го полка полевой артиллерии на объединенной базе Льюис-Маккорд, штат Вашингтон, был назначен для управления первой батареей из восьми ракет LRHW.

После первых испытаний C-HGB, проведенных военно-морским флотом этой весной, армия планирует провести испытания позже этим летом с использованием своей наземной системы, запускаемой на грузовиках, с интеграцией системы вооружения, выполненной компанией Lockheed Martin.

Система LRHW должна обеспечить армию стратегическим ударным вооружением для подавления огня противника на дальних дистанциях и поражения других высокоэффективных целей, требующих срочного решения, сообщает издание The Debrief. В предстоящем испытании будет задействован C-HGB, который использует ракетный двигатель военно-морского флота для разгона ракеты до гиперзвуковых скоростей. После запуска ракеты C-HGB может скользить со скоростью 5 Махов и более. 

Новость о предстоящем испытании появилась вслед за планами Военно-морского флота США, обнародованными в конце прошлого года, по оснащению нескольких его военных кораблей серией 87-дюймовых ракетных установок, каждая из которых способна разместить три гиперзвуковые ракеты C-HGB, в общей сложности по 12 на корабль. Ракетные установки заменят спаренные 155-мм артиллерийские установки, которые в настоящее время установлены на каждом из кораблей ВМФ США.

Ракета C-HGB - это результат развития технологий, которые разрабатывались более десяти лет. Первоначально она была частью системы, разработанной армией и Национальными лабораториями Сандии в начале 2010-х годов.

Производство C-HGB для армии и военно-морского флота ведется уже несколько лет в сотрудничестве с Dynetics, дочерней компанией Leidos, с которой был заключен контракт на разработку прототипов. Ранее на этой неделе на недавнем симпозиуме Ассоциации глобальных вооруженных сил армии США генерал-лейтенант Дж. Роберт Раш сообщил   изданию Defense News, что в испытании не будет задействовано наземное оборудование армии, а вместо этого будет произведен “стендовый запуск”, который позволит военным “еще раз взглянуть на ракету”.

В будущем дополнительные батареи LRHW будут приданы другим стратегическим огневым дивизионам дальнего действия в составе 1-й многопрофильной оперативной группы сухопутных войск (MDTF).

После армейских испытаний, которые пройдут позднее в этом году, новые системы LRHW будут доставлены в первый батальон стратегических ракет дальнего действия на объединенной базе Льюис-Маккорд, а затем в дополнительные подразделения по мере их оснащения необходимыми наземными пусковыми установками.

Ранее в этом месяце стало известно, что ВВС США провели испытания   прототипа гиперзвуковой ракеты на Маршалловых островах. Официально известная как AGM-183, ракета представляет собой оружие быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW, тип гиперзвуковой ракеты класса "воздух-земля"), которое стало результатом контракта на 480 миллионов долларов, заключенного с Lockheed Martin в 2018 году.

#армия сша #lockheed martin #гиперзвуковое оружие сша
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