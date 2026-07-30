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Компания «Азимут» обновила систему посадки ILS 2700 в аэропорту Домодедово
Оборудование обеспечивает точное наведение воздушных судов на взлётно-посадочную полосу в сложных метеоусловиях и способствует поддержанию пропускной способности одной из крупнейших воздушных гаваней страны.
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В Домодедове завершены работы по обновлению инструментальной системы посадки ILS 2700 производства компании «Азимут». Оборудование в реальном времени предоставляет экипажам информацию о текущем положении воздушного судна относительно осевой линии и глиссады, а также дистанцию до точки приземления. Это даёт возможность осуществлять заход на посадку при ограниченной видимости.

Изображение: skytraxratings.com

Генеральный директор УК «Азимут» Аскер Саидов отметил, что Домодедово сохраняет статус одного из самых загруженных авиаузлов России, и внедрение нового оборудования нацелено на поддержание высокой интенсивности полётов. Технические параметры ILS 2700 отвечают стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO). В конструкции системы заложено полное резервирование основных узлов: отказ любого элемента автоматически компенсируется включением дублирующего канала, благодаря чему локальные неполадки не сказываются на функционировании комплекса. С диспетчерского пункта специалисты могут осуществлять удалённое управление радиомаяками и проводить их диагностику.

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Продукция «Азимута» уже применяется в нескольких российских аэропортах: помимо московских, системы работают в Сочи и Санкт-Петербурге. Поставки также осуществлялись в Белоруссию, Армению, Казахстан и Абхазию. Компания выступает разработчиком и производителем оборудования для связи, навигации и наблюдения, а также выполняет комплексные проекты по техническому переоснащению аэродромов и диспетчерских центров.

#модернизация #аэропорт #азимут #домодедово #icao #ils 2700
Источник: rostec.ru
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