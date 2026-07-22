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Сплавы для ПД-35 от башкирских разработчиков превзошли зарубежные аналоги
Специалисты уфимского предприятия «ОДК-УМПО» совместно с исследователями Уфимского университета науки и технологий разработали для перспективного авиадвигателя большой тяги ПД-35 жаропрочные сплавы.
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В создании новых материалов участвовали инженеры «ОДК-УМПО» (входит в структуру Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха) и научный коллектив УУНиТ. Разработанные лёгкие жаропрочные сплавы, как отмечают разработчики, не уступают лучшим мировым аналогам, а по ряду показателей превосходят их.

Изображение: ChatGPT

ПД-35 представляет собой двигатель сверхбольшой тяги — до 35 тонн. Он проектируется на базе унифицированного газогенератора с использованием технических решений, отработанных на предыдущей модели ПД-14. Степень двухконтурности силовой установки составляет 11,0, а крейсерский удельный расход топлива ниже, чем у зарубежных аналогов рубежа 2010-х годов, на 2–5%. Диаметр вентилятора достигает 3,1 метра, а применение композиционных материалов позволило снизить общую массу конструкции более чем на 600 килограммов.

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При создании двигателя широко используются аддитивные технологии — методом 3D-печати изготовлено уже более 2,3 тысячи деталей. Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что сертификацию типа на ПД-35 планируется завершить в течение двух-трёх лет. На данный момент конкретного самолёта-носителя для этого двигателя не существует — разработка нового широкофюзеляжного лайнера может растянуться на 7–10 лет.

#ростех #оак #металлургия #двигателестроение #пд-35 #объединенная авиастроительная корпорация #башкирия #сплав #одк-умпо
Источник: bashinform.ru
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