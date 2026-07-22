Поддерживаются материнские платы с тыльным расположением разъёмов.

Компания Jonsbo выпустила в Китае корпус X400CG ATX Ocean View Room Chassis с трёхмерной панорамной конструкцией и поддержкой материнских плат с тыльным расположением разъёмов, сообщает ITHome.

Источник изображения: JONSBO

В трёхмерной каркасной конструкции с изогнутым стеклом не используется одна из передних стоек, за счёт чего создаётся эффект сверхширокоугольного обзора в 270 градусов. Корпус совместим с материнскими платами формата ATX и mATX, его габаритные размеры составляют 460,2x310,3x476,5 мм.

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В корпус можно установить до 13 вентиляторов, при этом верхняя и боковая панель поддерживают установку 360-мм радиаторов жидкостных систем охлаждения. Также примечательно, что на задней стенке можно установить не один, а два вентилятора. Поддерживаются видеокарты длиной до 427 мм, процессорные кулеры высотой до 176 мм и блоки питания глубиной до 180 мм. Для жёстких дисков формата 3,5 дюйма предусмотрено два посадочных места, для дисков формата 2,5-дюйма — одно. На передней панели корпуса располагаются два порта USB-A 3.0, один порт USB-C и 3,5-мм аудиоразъём.

Корпус выпустили в белом и сером цветах, в Китае цены начинаются от 699 юаней.