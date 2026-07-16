По данным производителя, автомобиль выполнил требования по фронтальному и боковому удару с запасом — впервые для модели бренда применена боковая шторка безопасности.

Автопроизводитель объявил о завершении государственной сертификации Lada Azimut по показателям пассивной безопасности. Оценка проводилась в два этапа. На первом моделировался фронтальный удар о недеформируемый барьер с перекрытием 40 процентов — процедура выполнена при скорости 56 километров в час в соответствии с предписаниями Правил ООН № R94. По данным завода, подушки безопасности активировались в расчётный период, а фиксирующие устройства на манекенах зарегистрировали нагрузки ниже предельных значений.

Изображение: ChatGPT

Второй этап — боковой удар тележкой с барьером на скорости 50 километров в час. В ходе него оценивалась работа боковой шторки безопасности, которая ранее не устанавливалась на автомобили марки. Показатели нагрузки на голову водителя остались в пределах безопасной зоны с заметным запасом.

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Среди особенностей новой модели — наиболее насыщенное оснащение за всю историю бренда. В перечень опций вошли мультимедийный комплекс с интеграцией сервисов Сбера, беспроводная зарядка, двухзонный климат-контроль, панорамный люк, круговой обзор и подогрев стёкол. Кузовная структура, по данным разработчиков, не получила критических повреждений ни при одном из сценариев удара.

По размерам Azimut находится в одном классе с Haval Jolion и Belgee X50+. На старте продаж предложат два атмосферных мотора объёмом 1,6 (122 л.с.) и 1,8 литра (135 л.с.), доступных с механической трансмиссией или вариатором. В дальнейшем производитель рассматривает возможность установки турбодвигателя и гидромеханической коробки передач.