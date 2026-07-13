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В мессенджере «Макс» появилась возможность оставлять комментарии
Мессенджер «Макс» обновился: теперь в каналах можно обсуждать публикации прямо под ними.
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Разработчики мессенджера «Макс» реализовали функцию, которую пользователи просили на протяжении длительного времени. Речь идёт о комментариях под публикациями в каналах. Теперь как в открытых, так и в закрытых сообществах участники могут оставлять сообщения под записями, вступать в диалоги друг с другом, а администраторы каналов получили инструмент для общения с аудиторией от имени всего сообщества.

Изображение: ChatGPT

Функция уже доступна для включения. Активировать её можно в настройках канала. Пока что нововведение работает на устройствах под управлением Android, а также в десктопной и веб-версиях приложения. В ближайшее время разработчики планируют расширить функционал: в планах — добавить реакции на комментарии и возможность вставлять в них изображения, видео и другие файлы.

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Напомним, что недавно в «Максе» появилась возможность создавать публичные каналы для владельцев верифицированных аккаунтов. Для этого требуется наличие «Цифрового ID». По данным разработчиков, только за первые сутки после запуска этой опции было зарегистрировано около 10 тысяч новых публичных каналов.

Кроме того, теперь владельцы приватных каналов могут в любой момент изменить их статус на открытый. Для этого необходимо зайти в настройки, выбрать соответствующий тип канала и задать уникальную ссылку. После этого доступ к контенту сможет получить любой желающий.

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Источник: www1.ru
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