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Компания «Мегадрайв» представила автогидроподъёмник на полноприводном шасси ГАЗ «Садко Некст»
Ключевая особенность — люлька из композитного материала, которая не проводит ток и позволяет работать на линиях под напряжением до 1000 вольт.
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Модель Megalift ПСС-131.18Э представляет собой автогидроподъёмник, предназначенный для выполнения строительных, монтажных и ремонтных работ. Кроме того, машина востребована в ЖКХ и у аварийно-спасательных служб. Базовым шасси для данной модификации выступает полноприводный грузовой автомобиль ГАЗ «Садко Некст» с колёсной формулой 4×4.

Изображение: Grok

Рабочим органом установки является трёхсекционная телескопическая стрела. Она обеспечивает подъём люльки на высоту до 18 метров при максимальном вылете в 13 метров. Стрела имеет круговой угол поворота — 360 градусов. Грузоподъёмность люльки составляет около 250 килограммов. Этого достаточно для подъёма двух человек с необходимым набором инструментов и материалов.

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Люлька изготовлена из композитного материала, обладающего электроизолирующими свойствами. Это конструктивное решение делает подъёмник пригодным для электромонтажных работ на воздушных линиях электропередачи. Важно отметить, что работы могут проводиться без отключения напряжения — до 1000 вольт. Более того, ранее проведённые испытания с участием компании «Эрвольт» подтвердили работоспособность изолирующих элементов установки при напряжении до 10 кВ.

Изображение: Grok

Ходовая часть машины базируется на шасси ГАЗ «Садко Некст». Под капотом установлен дизельный двигатель ЯМЗ-53443, развивающий мощность 149 лошадиных сил. Трансмиссия — механическая, пятиступенчатая. Полная масса автогидроподъёмника достигает около 12 тонн, а дорожный просвет составляет 315 миллиметров. Это обеспечивает уверенное движение по бездорожью и строительным площадкам с неудовлетворительным покрытием. Диапазон рабочих температур, заявленный производителем, простирается от –40 до +40 °C.

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Источник: www1.ru
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