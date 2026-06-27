Ключевая особенность — люлька из композитного материала, которая не проводит ток и позволяет работать на линиях под напряжением до 1000 вольт.

Модель Megalift ПСС-131.18Э представляет собой автогидроподъёмник, предназначенный для выполнения строительных, монтажных и ремонтных работ. Кроме того, машина востребована в ЖКХ и у аварийно-спасательных служб. Базовым шасси для данной модификации выступает полноприводный грузовой автомобиль ГАЗ «Садко Некст» с колёсной формулой 4×4.

Изображение: Grok

Рабочим органом установки является трёхсекционная телескопическая стрела. Она обеспечивает подъём люльки на высоту до 18 метров при максимальном вылете в 13 метров. Стрела имеет круговой угол поворота — 360 градусов. Грузоподъёмность люльки составляет около 250 килограммов. Этого достаточно для подъёма двух человек с необходимым набором инструментов и материалов.

реклама

Люлька изготовлена из композитного материала, обладающего электроизолирующими свойствами. Это конструктивное решение делает подъёмник пригодным для электромонтажных работ на воздушных линиях электропередачи. Важно отметить, что работы могут проводиться без отключения напряжения — до 1000 вольт. Более того, ранее проведённые испытания с участием компании «Эрвольт» подтвердили работоспособность изолирующих элементов установки при напряжении до 10 кВ.

Изображение: Grok

Ходовая часть машины базируется на шасси ГАЗ «Садко Некст». Под капотом установлен дизельный двигатель ЯМЗ-53443, развивающий мощность 149 лошадиных сил. Трансмиссия — механическая, пятиступенчатая. Полная масса автогидроподъёмника достигает около 12 тонн, а дорожный просвет составляет 315 миллиметров. Это обеспечивает уверенное движение по бездорожью и строительным площадкам с неудовлетворительным покрытием. Диапазон рабочих температур, заявленный производителем, простирается от –40 до +40 °C.