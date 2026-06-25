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В Ростехе раскрыли принцип инспекции фур на границах РФ с помощью технических спецсредств
Предприятия Ростеха разрабатывают инспекционно-досмотровые комплексы, позволяющие сканировать многотонные грузы без вскрытия. Системы способны выявлять незадекларированные предметы и опасные вложения, работая в потоковом режиме.
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Каждый день через пункты пропуска проходят тысячи фур и контейнеровозов. Полная ручная проверка каждого из них нереализуема. Это займёт колоссальное количество времени и серьёзно замедлит товарооборот. Отечественные инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК), разрабатываемые предприятиями Ростеха, позволяют «видеть» грузы насквозь.

Изображение: Qwen

Принцип работы таких систем напоминает медицинский рентген или сканеры в аэропортах, но в гораздо более крупном масштабе. Вместо чемодана — грузовик длиной до 20 метров или железнодорожный вагон. Мощный поток рентгеновского излучения проходит через объект, часть энергии поглощают материалы, остаток фиксируется специальной аппаратурой. Компьютер на основе полученных данных создаёт изображение содержимого, позволяя оператору оценить форму, плотность и расположение предметов, обнаружить потайные пространства. Современные системы способны сканировать транспорт в движении, не требуя остановки.

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Пример — стационарный портальный комплекс СТ-2630П разработки компании «Скантроник Системс» (входит в Ростех). В мае 2026 года комплекс этого типа заработал в логистическом центре Чехова. Линейный ускоритель формирует высокоэнергетический рентгеновский пучок, а Г-образная линейка детекторов регистрирует прошедшее излучение. Система способна проверять машины размером 20×3×4,5 метра на скорости 3–15 км/ч, с пропускной способностью до 120 единиц в час. Энергия пучка — до 6 МэВ, что обеспечивает проникающую способность не менее 320 мм стального эквивалента. Чувствительность позволяет обнаружить металлическую проволоку диаметром 1 мм.

Изображение: rostec.ru

Однако получить изображение — лишь половина задачи. Гораздо сложнее его правильно интерпретировать. В основе комплексов «Скантроник Системс» лежат технологии распознавания материалов. X-MAT определяет эффективный атомный номер вещества, окрашивая разные материалы в разные цвета, что упрощает поиск аномалий. Функция Z-Recovery воспроизводит атомный номер объекта, скрытого за преградой (например, стенкой контейнера), компенсируя искажения. X-Weight оценивает массу груза или его частей прямо по рентгеновскому снимку. X-HDR улучшает визуализацию, повышая информативность изображения для оператора.

Изображение: rostec.ru

Ключевой элемент любого ИДК — линейный ускоритель электронов, формирующий мощный пучок. Его «сердце» — СВЧ-клистрон. Одним из лидеров в производстве таких компонентов в России является НПП «Торий» (входит в Ростех), специализирующееся на ускорителях для досмотровых систем, медицины и промышленности.

#безопасность #ростех #рентген #инспекция #досмотр #досмотр на границе #x-hdr #ст-2630п
Источник: rostec.ru
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