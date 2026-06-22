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У «Суперджета» Red Wings оторвался капот двигателя прямо в воздухе
Во время вылета из Екатеринбурга в Астану у самолёта Superjet 100 авиакомпании Red Wings оторвался капот двигателя SaM146. Экипаж благополучно вернул лайнер в аэропорт вылета.
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Борт авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс по маршруту Екатеринбург — Астана, столкнулся с нештатной ситуацией сразу после отрыва от взлётно-посадочной полосы. 18 июня у самолёта Sukhoi Superjet 100 в воздухе отделился капот одного из двигателей SaM146.

Изображение: Grok

Командир воздушного судна принял решение не продолжать полёт по заданному маршруту и развернул лайнер обратно в аэропорт вылета. Несмотря на повреждение обшивки в районе силовой установки, оба двигателя продолжали функционировать штатно. Все бортовые системы работали без сбоев, и посадка прошла в обычном режиме.

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Происшествие стало уже четвёртым случаем подобного рода за последние три года. Ранее аналогичные инциденты фиксировались на самолётах Superjet 100, эксплуатируемых авиакомпаниями «Россия» и «Азимут». По результатам предыдущих расследований основной причиной назывался человеческий фактор — незакрытые замки крепления капотов после проведения планового технического обслуживания.

На сегодняшний день в парках российских авиаперевозчиков всё ещё остаётся значительное количество Sukhoi Superjet 100, оснащённых франко-российскими двигателями SaM146. В перспективе эти машины планируется переоборудовать под отечественные силовые установки ПД-8 в рамках программы импортозамещения. Однако, по оценке авиаэксперта Романа Гусарова, процедура ремоторизации потребует значительных финансовых вложений со стороны эксплуатантов и вряд ли будет быстрой или дешёвой.

#россия #казахстан #оак #суперджет #объединённая авиастроительная корпорация #астана #поломка #red wings #sam146
Источник: ulysmedia.kz
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