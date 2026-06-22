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ЛМС-192 «Освей» привлёк внимание главы Минобороны Беларуси
Новый самолёт Уральского завода гражданской авиации ЛМС-192 «Освей» стал одним из главных экспонатов III Международной выставки «Национальная безопасность» в Минске. Экспозицию лично посетил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, проявивший живой интерес к российской новинке.
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На III Международной выставке «Национальная безопасность», проходившей в Минске, новейшая разработка Уральского завода гражданской авиации — многоцелевой самолёт ЛМС-192 «Освей» привлекла пристальное внимание высоких гостей. Стенд УЗГА стал одной из самых популярных точек экспозиции, а среди посетивших его официальных лиц оказался министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.

Изображение: Nano Banana

Глава белорусского военного ведомства лично ознакомился с представленным образцом, а также осмотрел макет учебно-тренировочного самолёта УТС-800. Эта машина предназначена для подготовки курсантов лётных училищ и позволяет отрабатывать базовые навыки пилотирования, действия в нештатных ситуациях, а также элементы работы в группе. Интерес руководства оборонного ведомства к российским разработкам подтверждает высокий потенциал их совместного применения в рамках союзных программ.

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Стоит отметить, что ранее в России планировалось построить 158 самолётов «Освей» до 2030 года, однако впоследствии эти планы были пересмотрены в сторону значительного сокращения — до 28 единиц, то есть почти в 5,5 раза меньше первоначальных показателей. Несмотря на это, демонстрация машины на столь представительной площадке свидетельствует о сохраняющемся интересе к проекту со стороны потенциальных заказчиков.

#россия #авиация #ростех #беларусь #гражданская авиация #узга #уральский завод гражданской авиации #освей #лмс-192
Источник: www1.ru
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