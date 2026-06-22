«Яндекс Фабрика» расширила линейку велосипедов Raskat тремя новинками: складной городской велосипед (13 кг, 7 скоростей, ременной привод), складной электровелосипед (до 25 км на электротяге, 50 км в режиме помощи) и горный электровелосипед (до 35 км, 29-дюймовые колёса, датчик усилия). Цены — от 50 до 91,5 тыс. рублей

«Яндекс Фабрика» пополнила ассортимент велосипедов под брендом Raskat тремя новыми моделями. В линейке появились складной городской велосипед, складной электровелосипед и горный электровелосипед. Каждая из них ориентирована на разные сценарии использования: от поездок с общественным транспортом до активного катания по бездорожью.

Изображение: market.yandex.ru (обработано Nano Banana)

Складной велосипед весит всего 13 килограммов и в сложенном виде занимает 87×47×66 см — примерно как крупный чемодан. Модель оснащена семью скоростями, переключаемыми даже на остановке, ременным приводом, не требующим смазки, и дисковыми тормозами. Это решение для тех, кто часто совмещает велосипед с поездками в метро или электричках.

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Складной электровелосипед тяжелее — 17,5 кг, его габариты в сложенном виде — 153×59×114 см, он помещается в багажник кроссовера. Запас хода — до 25 километров на электротяге и до 50 в режиме помощи при педалировании.

Изображение: market.yandex.ru

Горный электровелосипед получил 29-дюймовые колёса, переднюю амортизационную вилку и датчик усилия, который автоматически подстраивает мощность мотора в зависимости от рельефа — на подъёмах и рыхлом грунте. Без подзарядки он проезжает до 35 километров. Модель доступна с рамами 18 и 20 дюймов, подходящими для роста от 165 до 195 сантиметров. Стоимость начинается от 50 тысяч рублей за складные версии и от 91,5 тысячи за горный электровелосипед.

«Яндекс» последовательно расширяет собственное производство двухколёсного транспорта. Это не только шаг в сторону развития городской мобильности, но и часть логистической стратегии: компания уже наращивает выпуск электровелосипедов для курьерской службы. Собственные модели велосипедов с разными характеристиками позволяют закрывать потребности как частных пользователей, так и внутрикорпоративных сервисов доставки, постепенно создавая альтернативу автомобилю на коротких дистанциях.