В Росавиации уточнили, что лётные испытания выполнены почти наполовину. Дальность полёта МС-21 планируют увеличить до 4000 км.

Российское авиастроение выходит на финишную прямую по программе среднемагистрального самолёта МС-21. Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил, что сборка первого серийного борта для «Аэрофлота» близка к завершению. Всего перевозчик должен получить 18 машин этого типа. По словам Бадехи, производство идёт по графику, а законтрактованные лайнеры находятся в высокой степени готовности.

Изображение: Flux

Параллельно в Росавиации раскрыли детали хода лётных сертификационных испытаний. Глава ведомства Дмитрий Ядров заявил, что программа выполнена примерно на 45%. «Предоставляются доказательные документы, идёт одобрение комплектующих изделий — это одна из самых важных задач, потому что именно комплектующие нужно было полностью импортозаместить, чтобы сформировать отечественный самолёт», — пояснил Ядров. Часть новых компонентов уже получила необходимые допуски, но работа по ряду позиций продолжается.

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Завершение сертификационных полётов ожидается в первом квартале 2027 года. После этого стартует серийное производство. Первые 4–5 серийных МС-21 планируется передать заказчикам уже в 2027 году.

В ОАК также анонсировали расширение подтверждённой дальности полёта. После очередного этапа сертификации показатель может быть увеличен до 4000 километров, что позволит лайнеру покрывать большинство внутренних маршрутов без промежуточных посадок.

Тем временем в отрасли обсуждаются перспективы другого отечественного проекта — регионального SJ-100. Потребность российских авиакомпаний в таких машинах оценивается примерно в 60 единиц до конца десятилетия. Начало поставок ожидается после завершения сертификации, ориентировочно в начале 2027 года.

Одновременно эксперты критикуют инициативы о возможном объединении и ребрендинге проектов МС-21 и SJ-100. По их мнению, приоритетом должны оставаться завершение сертификации и подготовка к серийному выпуску, а не смена названий.