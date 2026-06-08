Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
МС-21 для «Аэрофлота»: первый серийный борт почти готов, сертификация выполнена на 45%
В Росавиации уточнили, что лётные испытания выполнены почти наполовину. Дальность полёта МС-21 планируют увеличить до 4000 км.
реклама

Российское авиастроение выходит на финишную прямую по программе среднемагистрального самолёта МС-21. Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил, что сборка первого серийного борта для «Аэрофлота» близка к завершению. Всего перевозчик должен получить 18 машин этого типа. По словам Бадехи, производство идёт по графику, а законтрактованные лайнеры находятся в высокой степени готовности.

Изображение: Flux

Параллельно в Росавиации раскрыли детали хода лётных сертификационных испытаний. Глава ведомства Дмитрий Ядров заявил, что программа выполнена примерно на 45%. «Предоставляются доказательные документы, идёт одобрение комплектующих изделий — это одна из самых важных задач, потому что именно комплектующие нужно было полностью импортозаместить, чтобы сформировать отечественный самолёт», — пояснил Ядров. Часть новых компонентов уже получила необходимые допуски, но работа по ряду позиций продолжается.

реклама

Завершение сертификационных полётов ожидается в первом квартале 2027 года. После этого стартует серийное производство. Первые 4–5 серийных МС-21 планируется передать заказчикам уже в 2027 году.

В ОАК также анонсировали расширение подтверждённой дальности полёта. После очередного этапа сертификации показатель может быть увеличен до 4000 километров, что позволит лайнеру покрывать большинство внутренних маршрутов без промежуточных посадок.

Тем временем в отрасли обсуждаются перспективы другого отечественного проекта — регионального SJ-100. Потребность российских авиакомпаний в таких машинах оценивается примерно в 60 единиц до конца десятилетия. Начало поставок ожидается после завершения сертификации, ориентировочно в начале 2027 года.

Одновременно эксперты критикуют инициативы о возможном объединении и ребрендинге проектов МС-21 и SJ-100. По их мнению, приоритетом должны оставаться завершение сертификации и подготовка к серийному выпуску, а не смена названий.

#ростех #гражданская авиация #мс-21 #оак #аэрофлот #сертификация #объединённая авиастроительная корпорация
Источник: www1.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Плавучий город шириной почти в милю за $16 млрд для 80 тысяч человек построят на судне с 30 палубами
Более 30 китайских брендов хотят перейти на трансграничный лизинг как инструмент глобального роста
Дальнобойщик из США модернизировал полноценный геймерский гоночный симулятор в кабине грузовика
Шарнир складного iPhone Ultra может получить функцию отвода тепла и корпус из Liquidmetal
BYD Denza Z9 GT с запасом хода 1000 км стал самым продаваемым люксовым электромобилем в Китае
TAG Heuer добавила в часы Connected Calibre E5 отслеживание сезона Formula 1 в реальном времени
Надежда на дешёвую DDR5 от китайской CXMT провалилась – она не дешевле аналогов Samsung и SK Hynix
Учёные раскрыли механизм выживания глубоководного сверхгигантского изопода без пищи пять лет
Игроки Forza Horizon 6 требуют ужесточить наказание за тараны соперников в онлайн-заездах
Отчёт о памяти Nvidia Rubin обрушил акции Micron на 10% и привёл к потере $100 млрд капитализации
В сети засветилась невыпущенная GeForce RTX 3050 Ti с 3352 CUDA-ядрами и 6 ГБ GDDR6
Марк Цукерберг устанавливает палатки для размещения серверов ИИ по всей территории США
Программист Данте Леончини запустил Half-Life на Nokia N95 с 30 FPS
Samsung Galaxy S27 Pro может получить батарею ёмкостью 5000 мАч
Эксперт сравнил картинку и fps оригинальной Gothic и Gothic 1 Remake с максимальными настройками
Новые «3D»-чипы для ПК могут продлить действие закона Мура на годы вперед
Опубликованы характеристики материнской платы с сокетом LGA 1954 и чипсетом Q970
В Wccftech сравнили предполагаемые характеристики процессоров Intel Core Ultra 400 и AMD Ryzen 10000
Производитель суперкаров Lamborghini совместно с Xerjoff выпустила духи по цене от $558 за флакон
V-Color представила комплекты DDR5 объемом 2 ТБ и обновленной архитектурой модулей памяти

Популярные статьи

5 научно-фантастических сериалов 70-х, которые актуальны и по сей день: по версии Slashfilm
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GamingPro (LHR) 8GB GDDR6
Продолжаю разбор сгенерированных ИИ сообщений об ошибках и улучшение проекта Installer-SH
«Мумия»: Субъективный обзор очередного фильма ужасов
8 самых популярных видеокарт 2026 года по статистике сервиса Steam
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter