Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
На ПМЭФ-2026 впервые покажут гоночные Lada Vesta TCR и Lada Iskra Cup
Последний может положить начало возрождению легендарного монокубка, прерванного в 2014 году.
реклама

Волжский автозавод анонсировал премьеру сразу двух спортивных машин на Петербургском международном экономическом форуме, который стартует в начале июня. Как уточнили в официальном пресс-центре предприятия, в экспозиции будут представлены уже знакомый поклонникам кольцевых гонок болид Lada Vesta TCR и совершенно новая разработка — Lada Iskra Cup. Именно последняя может стать фундаментом для возвращения монокубка — гоночной серии, где все участники соревнуются на идентичных автомобилях.

Изображение: Nano Banana

Модель Vesta TCR на данный момент является главной боевой единицей заводской команды Lada Sport Rosneft в Российской серии кольцевых гонок. Инженеры взяли за основу обычный серийный седан, но доработали его до неузнаваемости. Под капотом расположился турбированный двигатель мощностью около 350 лошадиных сил, работающий в паре с секвентальной коробкой передач. Внешность автомобиля тоже кардинально изменилась: расширенные колёсные арки, массивное антикрыло и полный набор аэродинамических обвесов. Всё это позволяет отечественному спорткару на равных соперничать с премиальными зарубежными моделями на гоночных треках.

реклама

Основной сенсацией форума обещает стать живая премьера Lada Iskra Cup. Если руководство завода примет положительное решение о запуске монокубка на базе этой машины, российские автоспортивные болельщики станут свидетелями возвращения культового формата. Последний раз подобные соревнования проводились в 2014 году, когда завершился проект Lada Granta Cup. Прелесть монокубка в том, что все пилоты получают абсолютно одинаковую технику. В такой борьбе победа зависит исключительно от мастерства гонщика, его тактики и смелости, а не от объёма вложенных в доработку болида средств.

Для самого АвтоВАЗа создание гоночной версии Iskra — это не просто спорт, а серьёзный маркетинговый ход. Участие модели в гонках напрямую формирует ассоциативный ряд с гражданской версией автомобиля, стоящей в шоу-румах. Агрессивный и динамичный образ гоночного болида традиционно подстёгивает интерес покупателей к серийным машинам, что в итоге положительно сказывается на объёмах продаж.

#россия #lada #lada vesta #lada iskra #отечественный автопром #спортивные автомобили #спортивные авто #lada granta cup #vesta tcr
Источник: www1.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Метал-группа Sepultura отыграет последний в своей истории концерт в Сан-Паулу
АвтоВАЗ показал Lada Azimut снаружи и внутри в преддверии скорых продаж
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и Core i5-12400F с DDR4 и DDR5 в ряде популярных игр
007 First Light протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Металлоискатель нашёл в Румынии редкие золотые ожерелья возрастом 3000 лет
Китай отправил синтетические человеческие эмбрионы на орбиту для изучения их развития в космосе
Минтранс России представил законопроект о постоплате парковок на общественное обсуждение
Зрители и критики высоко оценили новый фильм Стивена Спилберга «День раскрытия информации»
Quarterhorse Mk 2.1 – самый быстрый частный беспилотный сверхзвуковой реактивный самолет в мире
GIGABYTE выпустила видеокарту RTX 5060 GAMING OC V2 — на 7 МГц быстрее первой версии
Энтузиаст сравнил игровую производительность пяти поколений PCIe на ПК с RX 9070 и RTX 5070
Китай стал крупнейшим производителем тоннелепроходческих щитов и поставляет их в 36 стран
Европа рискует стать зоной распространения опасного вируса чикунгунья к концу века
Специалисты Tom's Hardware разобрали и протестировали БП Super Flower Leadex Titanium на 2800 Вт
В Калифорнии начали хранить углекислый газ под землёй
YouTube усиливает борьбу за авторские права во всём мире блокировкой VPN
На одном из кладбищ США обнаружили подземную колонию из 5,5 миллиона пчел
Нидерланды заблокировали покупку популярного в стране провайдера Solvinity американской компанией
Инженер Google заработал $1,2 млн на инсайдерской торговле в США
Bugatti создает новый эксклюзивный гиперкар на базе Chiron с дизайном в стиле Bolide и Tourbillon

Популярные статьи

Конец эры бюджетного ПК-гейминга – впереди темные времена и эпоха дешевых мобилок
Какой игровой ПК я купил бы летом 2026 года и почему видеокарта в нём будет не от Nvidia
«Mouse: P.I. for Hire»: очень стильный шутер (краткий обзор игры)
Сколько оперативной памяти на самом деле нужно смартфону в 2026 году по версии издания GizmoChina
Обзор ридера Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter