Волжский автозавод анонсировал премьеру сразу двух спортивных машин на Петербургском международном экономическом форуме, который стартует в начале июня. Как уточнили в официальном пресс-центре предприятия, в экспозиции будут представлены уже знакомый поклонникам кольцевых гонок болид Lada Vesta TCR и совершенно новая разработка — Lada Iskra Cup. Именно последняя может стать фундаментом для возвращения монокубка — гоночной серии, где все участники соревнуются на идентичных автомобилях.

Модель Vesta TCR на данный момент является главной боевой единицей заводской команды Lada Sport Rosneft в Российской серии кольцевых гонок. Инженеры взяли за основу обычный серийный седан, но доработали его до неузнаваемости. Под капотом расположился турбированный двигатель мощностью около 350 лошадиных сил, работающий в паре с секвентальной коробкой передач. Внешность автомобиля тоже кардинально изменилась: расширенные колёсные арки, массивное антикрыло и полный набор аэродинамических обвесов. Всё это позволяет отечественному спорткару на равных соперничать с премиальными зарубежными моделями на гоночных треках.

Основной сенсацией форума обещает стать живая премьера Lada Iskra Cup. Если руководство завода примет положительное решение о запуске монокубка на базе этой машины, российские автоспортивные болельщики станут свидетелями возвращения культового формата. Последний раз подобные соревнования проводились в 2014 году, когда завершился проект Lada Granta Cup. Прелесть монокубка в том, что все пилоты получают абсолютно одинаковую технику. В такой борьбе победа зависит исключительно от мастерства гонщика, его тактики и смелости, а не от объёма вложенных в доработку болида средств.

Для самого АвтоВАЗа создание гоночной версии Iskra — это не просто спорт, а серьёзный маркетинговый ход. Участие модели в гонках напрямую формирует ассоциативный ряд с гражданской версией автомобиля, стоящей в шоу-румах. Агрессивный и динамичный образ гоночного болида традиционно подстёгивает интерес покупателей к серийным машинам, что в итоге положительно сказывается на объёмах продаж.