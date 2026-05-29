This_is_the_way
Процессорный модуль Ростеха для робототехники признан отечественной продукцией
Изделие на базе процессора «Эльбрус-2С3» предназначено для создания роботов, бортовых систем и аппаратуры связи.
Модуль процессора Е2С3-COM, разработанный фирмой «Росэл» Госкорпорации Ростех, официально включён в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли РФ. Изделие ориентировано на применение в робототехнических комплексах, бортовых вычислителях и средствах передачи данных.

Изображение: Qwen

Модуль Е2С3-COM является промышленным одноплатным встраиваемым процессором. Его аппаратная основа — российский «Эльбрус-2С3». На одной плате объединены процессорное ядро, контроллеры периферийных интерфейсов, видеоконтроллер и оперативная память. Встроенное графическое ядро расширяет сферу применения изделия, позволяя использовать его в комплексах визуализации.

Оптимизированная связка «процессор-оперативная память-система питания» в модуле Е2С3-COM повышает производительность, стабильность функционирования и повышенную энергоэффективность. Изделие отличается высокой информационной защищённостью, что делает его востребованным в ключевых проектах по защите данных. 

Разработчиком модуля выступает Институт электронных управляющих машин имени И. С. Брука (входит в «Росэл»). Гендиректор института Александр Ким отметил, что добавление Е2С3-COM в базу Минпромторга официально подтверждает полный цикл производства — от проектирования до финального выпуска на отечественных мощностях. Это открывает возможность для использования модуля как в государственных, так и в частных проектах. По его словам, событие является шагом к построению вычислительных систем исключительно на российской промышленной базе.

Напомним, что ИНЭУМ им. И. С. Брука разрабатывает и выпускает вычислительные средства на базе процессоров «Эльбрус», а также создаёт специальное ПО под них.

#россия #процессор #импортозамещение #ростех #эльбрус #росэл #отечественные разработки #эльбрус-2с3 #отечественные технологии
Источник: rostec.ru
