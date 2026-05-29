This_is_the_way
Российский вездеход ТМ-140 показали на технофестивале Startup Village
На технофестивале Startup Village 2026 холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) представил гусеничный плавающий вездеход ТМ-140 производства Курганмашзавода. Машина предназначена для работы в условиях Крайнего Севера и полностью состоит из отечественных комплектующих.
Гусеничный вездеход-амфибия ТМ-140, выпускаемый Курганмашзаводом (входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех), был представлен на технологическом фестивале Startup Village 2026. Машина заняла достойное место в экспозиции, объединяющей технику, имеющую стратегическое значение для развития труднодоступных регионов России. Показ проходил в рамках объединенного стенда Ростеха.

Изображение: tm140.ru

Инженерные решения, заложенные в конструкцию ТМ-140, соответствуют самым жестким нормативам по проходимости, многофункциональности и удобству для экипажа. Снегоболотоходы производства курганского машиностроительного завода зарекомендовали себя как надежная техника, способная выполнять задачи даже в экстремальных климатических условиях, включая низкие температуры и работу за Полярным кругом.

Заместитель коммерческого директора Курганмашзавода Владимир Ланцов отметил, что предприятие уже выпустило более девятисот плавающих гусеничных машин. По его словам, совершенствование вездеходов происходит непрерывно с учетом обратной связи и пожеланий заказчиков. Именно этот подход, подчеркнул он, обеспечивает успех техники. ТМ-140 отвечает высоким экологическим стандартам и построен на компонентах российского производства. Ланцов добавил, что участие в фестивале Startup Village — большая честь для завода и отличная возможность рассказать о своей продукции широкой аудитории.

Надежность ТМ-140 подтверждена многолетним опытом эксплуатации в экстремальных условиях Крайнего Севера. Сотни таких гусеничных машин сегодня используются нефтегазовыми, геологоразведочными, энергетическими компаниями, а также предприятиями оленеводческой отрасли. Кроме того, снегоболотоходы состоят на вооружении поисково-спасательных подразделений МЧС России, дислоцированных в северных регионах страны — Республике Коми, Республике Саха (Якутия), Архангельской и Мурманской областях, Чукотском автономном округе и Красноярском крае.

ТМ-140 выпускался и ранее, но в 2022 году его сборка была приостановлена. В 2025 году было объявлено о возобновлении производства уже на отечественной элементной базе, а в 2026 году Курганмашзавод планирует выпустить не менее сорока таких машин.

#россия #ростех #вездеход #курганмашзавод #курган #тм-140 #полярный круг
Источник: rostec.ru
