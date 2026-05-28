Учёные Геологической службы США (USGS) назвали лахары самой опасной угрозой для населения Каскадных гор. Эти смеси воды, камней и вулканического пепла способны уничтожать населённые пункты даже без извержения вулкана.

Катастрофа на горе Сент-Хеленс в 1980 году унесла 57 жизней и нанесла ущерб на 860 миллионов долларов. Землетрясение магнитудой 5,1 спровоцировало не столько потоки лавы, сколько гигантский лахар (стремительный грязевой поток). Именно он стал главной разрушительной силой.

Изображение: Flux

Лахар формируется на склонах вулкана из осадков, талой воды и рыхлых пород. Вулканолог Лизет Кабальеро Гарсия из Национального автономного университета Мексики пояснила, что лахары резко меняют свойства при движении — они могут разрастаться или разбавляться. Эта непредсказуемость делает их смертельно опасными. Для схода лахара не нужно извержение: достаточно сильного ливня, прорыва плотины или землетрясения.

реклама

Вулкан Маунт-Рейнир находится всего в 100 километрах от Сиэтла. Около 150 тысяч человек живут в зоне потенциального лахарного потока в округе Пирс (штат Вашингтон). По оценкам учёных, оползень на западном склоне Рейнира может уничтожить города Ортинг, Пьюаллап и Самнер всего за 30 минут. Под угрозой окажутся более 60 тысяч жителей. Бывший геофизик Каскадной вулканической обсерватории Энди Локхарт назвал лахары тем, что «гремит по ночам».

USGS создала экспериментальные каналы для воспроизведения лахаров в лесу Эндрюса (Орегон). Обсерватория развернула сеть датчиков для раннего обнаружения потоков и оповещения спасательных служб.

Уроки Сент-Хеленс показали: главный убийца при извержениях — не лава и не пепел, а вода, смешанная с грязью и камнями. Города в долинах Каскадных гор находятся в зоне поражения, где время на эвакуацию исчисляется минутами. Датчики и системы оповещения существуют, но их эффективность упирается в готовность населения и властей действовать мгновенно.