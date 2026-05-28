Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
В США грязевые потоки с вулканов могут смыть города за считанные минуты
Учёные Геологической службы США (USGS) назвали лахары самой опасной угрозой для населения Каскадных гор. Эти смеси воды, камней и вулканического пепла способны уничтожать населённые пункты даже без извержения вулкана.
реклама

Катастрофа на горе Сент-Хеленс в 1980 году унесла 57 жизней и нанесла ущерб на 860 миллионов долларов. Землетрясение магнитудой 5,1 спровоцировало не столько потоки лавы, сколько гигантский лахар (стремительный грязевой поток). Именно он стал главной разрушительной силой.

Изображение: Flux

Лахар формируется на склонах вулкана из осадков, талой воды и рыхлых пород. Вулканолог Лизет Кабальеро Гарсия из Национального автономного университета Мексики пояснила, что лахары резко меняют свойства при движении — они могут разрастаться или разбавляться. Эта непредсказуемость делает их смертельно опасными. Для схода лахара не нужно извержение: достаточно сильного ливня, прорыва плотины или землетрясения.

реклама

Вулкан Маунт-Рейнир находится всего в 100 километрах от Сиэтла. Около 150 тысяч человек живут в зоне потенциального лахарного потока в округе Пирс (штат Вашингтон). По оценкам учёных, оползень на западном склоне Рейнира может уничтожить города Ортинг, Пьюаллап и Самнер всего за 30 минут. Под угрозой окажутся более 60 тысяч жителей. Бывший геофизик Каскадной вулканической обсерватории Энди Локхарт назвал лахары тем, что «гремит по ночам».

USGS создала экспериментальные каналы для воспроизведения лахаров в лесу Эндрюса (Орегон). Обсерватория развернула сеть датчиков для раннего обнаружения потоков и оповещения спасательных служб.

Уроки Сент-Хеленс показали: главный убийца при извержениях — не лава и не пепел, а вода, смешанная с грязью и камнями. Города в долинах Каскадных гор находятся в зоне поражения, где время на эвакуацию исчисляется минутами. Датчики и системы оповещения существуют, но их эффективность упирается в готовность населения и властей действовать мгновенно.

#сша #геология #вулкан #горы #геологическая активность #катаклизм #геологическая катастрофа #грязевые потоки #каскадные горы
Источник: popularmechanics.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженеры «Яковлева» нашли новое решение для крыла МС-21
Китайская ENGINEAI запустила завод по производству роботов мощностью 1 единица каждые 15 минут
Первые 45 обзоров игры 007 First Light дали среднюю оценку 88 баллов на портале Metacritic
Acer может готовить игровые КПК с процессорами Intel Arc G3
Electrek сообщает о высоком спросе на электрический хэтчбек Honda Super-One в Японии
Gas Monkey Garage представила шестиколесный Ferrari Testarossa с мотором Corvette за $1,5 млн
Футуристичный концепт флагманского кроссовера Tindaya официально поступит в серийное производство
NVIDIA GeForce Game Ready 610.47: отказ от панели управления, поддержка 007 First Light и других игр
Двигатель от истребителя Су-57 адаптируют для снабжения городов электричеством
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и Core i5-12400F с DDR4 и DDR5 в ряде популярных игр
Утилита CPU-Z показала 96 МБ кэша L3 у нового процессора AMD Ryzen 7 7700X3D
NASA испытало электроракетный двигатель мощностью 120 кВт для будущих миссий на Марс
«КАМАЗ» показал на CTT EXPO/COMvex-2026 более 25 новинок поколения К5
Thermalright представила компактные блоки питания ATX 3.1 серии GN с мощностью от 650 до 850 Вт
Топовые видеокарты AMD показали выдающуюся производительность в 007 First Light
Эксперимент на БАК нашел странности в распаде частиц
Метал-группа Sepultura отыграет последний в своей истории концерт в Сан-Паулу
АвтоВАЗ показал Lada Azimut снаружи и внутри в преддверии скорых продаж
В Техасе обнаружили окаменелости нового вида рептилии длиной 13 метров — вдвое крупнее белой акулы
007 First Light протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050

Популярные статьи

Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
Сколько оперативной памяти на самом деле нужно смартфону в 2026 году по версии издания GizmoChina
Обзор ридера Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter