This_is_the_way
Ростех и «Меркатор Холдинг» займутся автоматизацией коммунальной техники для уборки улиц Москвы
Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») автоматизирует коммунальную технику для столицы. Соглашение подписано на выставке СТТ Expo 2026 в Москве.
Партнёром института выступает «Меркатор Холдинг» — производитель уборочных машин. Роботизированные механизмы займутся очисткой городских парков, скверов, парковок и тротуаров от мусора и листвы. Заместитель генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» Александр Дерновой заявил, что техника с программно-аппаратным комплексом от ВНИИ «Сигнал» обеспечит высокую производительность и точность работ. При этом участие человека в процессе существенно сократится. Дерновой добавил, что проект станет важным этапом цифровизации коммунальных служб Москвы.

Отработка технологий пройдёт на территории инновационного центра «Сколково». ВНИИ «Сигнал» применит собственные наработки. Среди них — программно-аппаратный комплекс «Прометей» и система точного позиционирования «Филин». Эти разработки уже использовались для автоматизации дорожных катков, асфальтоукладчиков и систем пожаротушения.

«Меркатор Холдинг» выпускает широкий спектр коммунальной техники, включая комбинированные дорожные машины модели КДМ-100. Оснащение таких машин элементами искусственного интеллекта и датчиками окружающей среды позволит им самостоятельно строить маршруты, объезжать препятствия и регулировать интенсивность уборки в зависимости от реальной загруженности территории. Ожидается, что первые роботизированные образцы выйдут на тестовые маршруты в пределах МКАД уже в следующем году.

#россия #инновации #сколково #беспилотная техника #беспилотная платформа #беспилотная колёсная машина #коммунальная техника #меркатор #внии сигнал
Источник: www1.ru
