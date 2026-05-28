This_is_the_way
Ferrari Luce за $640 тысяч уступает Tesla Model S Plaid по разгону и запасу хода
Электрический Ferrari Luce стоит примерно в семь раз дороже, чем Tesla Model S Plaid. Однако по ключевым техническим характеристикам итальянский электромобиль проигрывает американскому конкуренту.
Ferrari Luce оснащается четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1050 лошадиных сил. Tesla Model S Plaid имеет три двигателя и 1020 сил. Разница в мощности минимальна, но в динамике преимущество на стороне американской машины. Tesla разгоняется до 97 км/ч менее чем за 2 секунды. Ferrari достигает той же отметки за 2.4 секунды. Максимальная скорость у Tesla — 322 км/ч, у Ferrari — 311 км/ч.

Запас хода также выше у Model S Plaid — 560 км против 450 км у Luce. Хотя Ferrari установила батарею большего объёма (122 кВт·ч против 100 кВт·ч у Tesla), дополнительный вес автомобиля (около 2.26 тонны) снижает эффективность. По зарядке Luce выглядит лучше: архитектура на 800 вольт поддерживает мощность до 350 кВт, тогда как Supercharger V3 от Tesla даёт максимум 250 кВт.

По части программного обеспечения Tesla сохраняет лидерство. Model S Plaid предлагает пакет Full Self-Driving, требующий контроля водителя. Ferrari не анонсировала аналогичную систему автопилота для Luce. Дизайн электромобиля разработан при участии Джони Айва и Марка Ньюсона.

Ferrari и Tesla находятся в разных весовых категориях: Luce — ультралюксовый эксклюзивный продукт, а Model S Plaid — серийный высокопроизводительный электромобиль. Однако тот факт, что семикратно более дешёвая машина превосходит Ferrari по динамике и дальнобойности, говорит о зрелости массового рынка EV. Tesla остаётся эталоном для электромобилей с 2020 года, и даже именитые автопроизводители пока не могут её превзойти в базовых параметрах. Ferrari делает ставку на премиальность, управляемость и бренд — но цифры неумолимы.

#сша #электромобили #tesla #электромобили tesla #италия #сравнение #ferrari #ferrari luce
Источник: interestingengineering.com
