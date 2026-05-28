Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
«Росатом» создал первый реактор РИТМ-200С для новой плавучей атомной станции
Серийные плавучие станции будут снабжать электричеством медный кластер на Дальнем Востоке.
реклама

Реактор РИТМ-200С представляет собой модификацию установки РИТМ-200 которая уже много лет работает на новейших атомных ледоколах проекта 22220. На одном плавучем энергоблоке ПЭБ-106 разместят две таких установки. Каждая развивает электрическую мощность до 58 мегаватт.

Изображение: ChatGPT

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв подчеркнул что только в России сегодня существует реально работающая плавучая атомная станция. Корпорация намерена удерживать мировое лидерство в технологиях малой ядерной энергетики. Партнёрам внутри страны и за рубежом предлагают низкоуглеродные инновационные решения для энергоснабжения. Проект снабжения медного кластера на Дальнем Востоке станет первым в мире примером «зелёного» энергообеспечения крупного промышленного производства с помощью плавучих энергоблоков.

Изображение: strana-rosatom.ru

реклама

Руководитель машиностроительного дивизиона «Росатома» Игорь Котов напомнил что российские производители уже создали 13 реакторов РИТМ разной мощности для атомного ледокольного флота страны. Новый реактор для ПЭБ-106 стал четырнадцатым по счёту. Каждое такое изделие полностью произведено в России.

Создание РИТМ-200С для гражданской плавучей АЭС — закономерный шаг после успешной эксплуатации аналогичных реакторов на ледоколах. Унификация морских и стационарных установок снижает себестоимость серийного производства и упрощает обслуживание. Проект на Дальнем Востоке решает две задачи: обеспечивает энергией новый промышленный кластер и демонстрирует экспортный потенциал российских технологий малой атомной генерации. В мире пока нет аналогов такого комплексного решения.

#россия #атомная энергетика #аэс #росатом #перспективные разработки #пэб-106 #ритм-200с
Источник: strana-rosatom.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженеры «Яковлева» нашли новое решение для крыла МС-21
Китайская ENGINEAI запустила завод по производству роботов мощностью 1 единица каждые 15 минут
Первые 45 обзоров игры 007 First Light дали среднюю оценку 88 баллов на портале Metacritic
Acer может готовить игровые КПК с процессорами Intel Arc G3
Electrek сообщает о высоком спросе на электрический хэтчбек Honda Super-One в Японии
Gas Monkey Garage представила шестиколесный Ferrari Testarossa с мотором Corvette за $1,5 млн
NVIDIA GeForce Game Ready 610.47: отказ от панели управления, поддержка 007 First Light и других игр
Футуристичный концепт флагманского кроссовера Tindaya официально поступит в серийное производство
Электронная книга DuRoBo Krono получила механическое колесо управления и ИИ-функции
Утилита CPU-Z показала 96 МБ кэша L3 у нового процессора AMD Ryzen 7 7700X3D
Двигатель от истребителя Су-57 адаптируют для снабжения городов электричеством
NASA испытало электроракетный двигатель мощностью 120 кВт для будущих миссий на Марс
«КАМАЗ» показал на CTT EXPO/COMvex-2026 более 25 новинок поколения К5
Топовые видеокарты AMD показали выдающуюся производительность в 007 First Light
Thermalright представила компактные блоки питания ATX 3.1 серии GN с мощностью от 650 до 850 Вт
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и Core i5-12400F с DDR4 и DDR5 в ряде популярных игр
Эксперимент на БАК нашел странности в распаде частиц
В Техасе обнаружили окаменелости нового вида рептилии длиной 13 метров — вдвое крупнее белой акулы
Роутер ASUS ROG Rapture GT-BN98 Pro становится первым потребительским устройством компании с Wi-Fi 8
В новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 610.47 нашли опции для DLSS 5

Популярные статьи

Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Собрал бомж-ПК для дачи за копейки — рассказываю, какие игры буду проходить на нем летом 2026 года
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter