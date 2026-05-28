Серийные плавучие станции будут снабжать электричеством медный кластер на Дальнем Востоке.

Реактор РИТМ-200С представляет собой модификацию установки РИТМ-200 которая уже много лет работает на новейших атомных ледоколах проекта 22220. На одном плавучем энергоблоке ПЭБ-106 разместят две таких установки. Каждая развивает электрическую мощность до 58 мегаватт.

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв подчеркнул что только в России сегодня существует реально работающая плавучая атомная станция. Корпорация намерена удерживать мировое лидерство в технологиях малой ядерной энергетики. Партнёрам внутри страны и за рубежом предлагают низкоуглеродные инновационные решения для энергоснабжения. Проект снабжения медного кластера на Дальнем Востоке станет первым в мире примером «зелёного» энергообеспечения крупного промышленного производства с помощью плавучих энергоблоков.

Руководитель машиностроительного дивизиона «Росатома» Игорь Котов напомнил что российские производители уже создали 13 реакторов РИТМ разной мощности для атомного ледокольного флота страны. Новый реактор для ПЭБ-106 стал четырнадцатым по счёту. Каждое такое изделие полностью произведено в России.

Создание РИТМ-200С для гражданской плавучей АЭС — закономерный шаг после успешной эксплуатации аналогичных реакторов на ледоколах. Унификация морских и стационарных установок снижает себестоимость серийного производства и упрощает обслуживание. Проект на Дальнем Востоке решает две задачи: обеспечивает энергией новый промышленный кластер и демонстрирует экспортный потенциал российских технологий малой атомной генерации. В мире пока нет аналогов такого комплексного решения.