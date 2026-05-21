Модель искусственного интеллекта, разработанная OpenAI, нашла решение проблемы единичных расстояний, впервые поставленной математиком Полом Эрдёшем в 1946 году.

Спустя почти восемь десятилетий математическая головоломка, предложенная Полом Эрдёшем в далёком 1946 году, наконец-то решена. И помогла в этом не группа гениев, а искусственный интеллект от OpenAI. Речь идёт о знаменитой «проблеме единичных расстояний»: учёных давно мучает вопрос, как максимально плотно «упаковать» пары точек на обычном листе бумаги, чтобы расстояние между ними строго равнялось единице. Долгое время эталоном считалась квадратная решётка, а сам Эрдёш утверждал, что с ростом числа точек количество подходящих пар будет увеличиваться лишь чуть быстрее, чем по прямой линии. Однако новая модель OpenAI разрушила этот стереотип: она сгенерировала бесконечный класс точечных структур, превосходящих по эффективности привычную «квадратную» схему.





Впоследствии математик из Принстона Уилл Сэвин уточнил результат, показав, что улучшение может быть выражено через фиксированный показатель степени. Однако главной неожиданностью стал не сам факт решения, а метод, который использовал ИИ.

Вместо традиционных геометрических приёмов модель связала проблему с глубоким разделом математики — алгебраической теорией чисел, изучающей системы чисел, расширяющие обычные целые. В доказательстве применялись такие концепции, как бесконечные башни полей классов и теория Голода — Шафаревича, инструменты, которые редко ассоциируются с геометрическими головоломками. Простыми словами, ИИ нашёл способ использовать скрытые симметрии внутри экзотических числовых систем для создания большего количества единичных расстояний между точками.

Доказательство прошло внешнюю экспертизу с участием математиков, которые также подготовили сопутствующую работу, объясняющую аргументацию и её более широкое значение. Обладатель Филдсовской премии Тимоти Гауэрс назвал достижение «вехой в математике с использованием ИИ». Теоретик чисел Арул Шанкар отметил, что работа демонстрирует способность систем ИИ не просто помогать математикам, а генерировать по-настоящему оригинальные идеи. Исследователи также предполагают, что результат может повлиять на другие геометрические задачи, которые долгое время считались не связанными с теорией чисел.

Как подчеркнули в OpenAI, это доказательство было получено с помощью модели рассуждений общего назначения. Инженеры специально не обучали систему на задаче единичных расстояний и не создавали специализированных инструментов поиска для этой цели.