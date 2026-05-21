Учёные полагают, что массовый вылов шёл не только для пропитания, но и для торговли, предвосхитив превращение поселения в крупный средневековый центр.

Исследователи из Института истории материальной культуры РАН и Института экологии растений и животных УрО РАН подвели итоги масштабного анализа костных останков из Земляного городища в Старой Ладоге (Ленинградская область). Работа охватила слой за слоем материал, собранный при раскопках 2011–2013 годов под руководством Анатолия Кирпичникова, и позволила проследить почти тысячу лет экономических изменений — с VIII по XVII век.

Наиболее неожиданный результат получен для начала IX века. В этот период доля рыбных костей резко выросла до 63–83% всех найденных останков животных. Среди них особенно выделялся атлантический осётр: на него приходилось от 27 до 34% костного материала. По размерам сохранившихся фрагментов учёные заключили, что отдельные особи достигали трёх метров в длину и весили около 300 килограммов — для сравнения, современные осётры редко превышают метр.

Такой объём улова явно превышал нужды одной семьи или даже поселения. Авторы исследования предполагают, что рыбу не только ели на месте, но и солили, вялили или замораживали для обмена. Иными словами, массовый промысел (особенно осетровых, которые шли на нерест из Ладожского озера в Волхов) стал одним из первых экономических фундаментов Ладоги задолго до её расцвета как ремесленно-торгового центра.

Примерно с середины IX века картина меняется: костей рыбы становится заметно меньше, а доля домашнего скота (свиней, молочного крупного рогатого скота, овец и лошадей) растёт. К X веку профиль хозяйства уже напоминает типичный средневековый город, где животноводство доминирует. Причины снижения роли рыболовства пока не ясны: возможно, это связано с переловом (особенно осетра, который сегодня в регионе почти исчез) либо с переносом рыбопереработки в другую часть разраставшегося поселения.

Исследование также подтверждает, что Ладога развивалась именно как урбанистический центр, а не как сельское поселение. Охота давала лишь малую долю пищи (кости диких зверей редки), а останки собак и кошек почти отсутствуют. В XII веке, после строительства каменной церкви Святого Климента (около 1153 года) и формирования административного квартала, костные отходы в изученной зоне почти исчезают — очевидно, кухонная и животноводческая деятельность переместилась в другие районы.