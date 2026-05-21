Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Трёхметровые осётры могли развить экономику древней Ладоги
Учёные полагают, что массовый вылов шёл не только для пропитания, но и для торговли, предвосхитив превращение поселения в крупный средневековый центр.

Исследователи из Института истории материальной культуры РАН и Института экологии растений и животных УрО РАН подвели итоги масштабного анализа костных останков из Земляного городища в Старой Ладоге (Ленинградская область). Работа охватила слой за слоем материал, собранный при раскопках 2011–2013 годов под руководством Анатолия Кирпичникова, и позволила проследить почти тысячу лет экономических изменений — с VIII по XVII век.

Изображение: Flux

Наиболее неожиданный результат получен для начала IX века. В этот период доля рыбных костей резко выросла до 63–83% всех найденных останков животных. Среди них особенно выделялся атлантический осётр: на него приходилось от 27 до 34% костного материала. По размерам сохранившихся фрагментов учёные заключили, что отдельные особи достигали трёх метров в длину и весили около 300 килограммов — для сравнения, современные осётры редко превышают метр.

Такой объём улова явно превышал нужды одной семьи или даже поселения. Авторы исследования предполагают, что рыбу не только ели на месте, но и солили, вялили или замораживали для обмена. Иными словами, массовый промысел (особенно осетровых, которые шли на нерест из Ладожского озера в Волхов) стал одним из первых экономических фундаментов Ладоги задолго до её расцвета как ремесленно-торгового центра.

Примерно с середины IX века картина меняется: костей рыбы становится заметно меньше, а доля домашнего скота (свиней, молочного крупного рогатого скота, овец и лошадей) растёт. К X веку профиль хозяйства уже напоминает типичный средневековый город, где животноводство доминирует. Причины снижения роли рыболовства пока не ясны: возможно, это связано с переловом (особенно осетра, который сегодня в регионе почти исчез) либо с переносом рыбопереработки в другую часть разраставшегося поселения.

Исследование также подтверждает, что Ладога развивалась именно как урбанистический центр, а не как сельское поселение. Охота давала лишь малую долю пищи (кости диких зверей редки), а останки собак и кошек почти отсутствуют. В XII веке, после строительства каменной церкви Святого Климента (около 1153 года) и формирования административного квартала, костные отходы в изученной зоне почти исчезают — очевидно, кухонная и животноводческая деятельность переместилась в другие районы.

#россия #археология #карелия #ран #рыба #ладога #древня ладога #институт экологии растений и животных #ладожское озеро #осётр
Источник: arkeonews.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры создали независимый от системы GPS навигатор
Считавшееся вымершим с 1967 года растение нашли благодаря снимку на платформе iNaturalist
Кроссовер Lada Azimut засветился на дорогах Москвы
Intel начала поставлять процессоры Nova Lake с двукратным приростом скорости в многоядерном режиме
На Alibaba нашли портативные лазерные пушки - мощность излучателей достигает 1кВт
Самый мощный атомный энергоблок в России за 5 месяцев выработал 2 млрд кВт-ч электроэнергии
Археологи обнаружили в Мексике гробницы эпохи Теотиуакана и 47 миниатюрных сосудов
Исследователи нашли в Омане высеченные в камне тысячи лет назад наскальные рисунки
Студенты из США создали сверхэкономичный автомобиль с расходом топлива около 0,0019 литра на км
Square Enix и Claytechworks выпустили демоверсию RPG The Adventures of Elliot для консолей и ПК
Майнер рассказал, как обстоят дела с добычей криптовалют на GPU в 2026 году
Игра Fortnite вернулась в магазин Apple App Store почти во всех странах
Microsoft отказывается от СМС-кодов для входа и восстановления личных учётных записей в Windows 11
Microsoft признала невозможность загрузки обновлений Windows 11 на некоторых ПК
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 5500 совместно с RTX 4070 Super в популярных играх
29-й сезон мультсериала «Южный парк» выйдет в эфир в середине сентября
Производителям ПК Intel предложил выбрать: 18A или полное сокращение поставок старых процессоров
Civilization VII получила долгожданное возвращающее игру к истокам серии обновление
Забаненный на 7973 года геймер вернулся в игру в тот же вечер — бан Forza Horizon 6 не сработал
В Hardware Unboxed сравнили RX 9070 XT и RTX 5070 Ti в более чем 50 играх

Популярные статьи

Мои впечатления об использовании второго домашнего компьютера спустя полгода
Почему геймеры перестали любить игры – вина игровых блогеров, тренды и YouTube
Как я собирал 32-битную версию игры «2048» для тестирования Installer-SH 2.8
Mercedes выпустил самый мощный электромобиль в своей истории — 1153 л.с. и поддельный звук V8
Обзор второго сезона «Devil May Cry» от Netflix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter