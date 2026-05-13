Холдинг «Росэл» обновил ОС «Аврора» до версии 5.2 на защищённом смартфоне AYYA T1. Усилена киберустойчивость, добавлена локальная аттестация и контроль целостности системы с помощью отечественной криптографии.

«Росэл» (входит в Ростех) обновил ОС «Аврора» 5.2 для трастфона AYYA T1. Главная цель апдейта — повысить устойчивость устройства к кибератакам и надёжнее защитить приватную информацию о владельцах. Разработчиком ПО выступает фирма «Открытая мобильная платформа». В новой версии насчитывается более трёх тысяч изменений, и значительная часть доработок появилась благодаря обратной связи от заказчиков, которые уже используют ОС в реальных рабочих условиях.

Источник изображения: ayya.tech

«Аврора» 5.2 позиционируется как единственная российская операционная система, включающая встроенную защиту информации и контроль целостности программной среды с применением отечественной криптографии. В основе лежит многоуровневая система прикладной безопасности. Реализован подход с доверенных источников: ОС позволяет установить только те приложения, которые получили одобрение. Благодаря этому внутри корпоративной среды формируется закрытый контур, где разрешён запуск исключительно проверенных документов и кода. Такой подход исключает появление изменённых или вредоносных программ и даёт гибкие инструменты администрирования.

Ещё одно важное нововведение версии 5.2 — механизм локальной аттестации. Теперь приложения могут самостоятельно проверить целостность системы перед тем, как получить доступ к конфиденциальным данным пользователя. Если платформа была скомпрометирована, риски утечки существенно снижаются.

Трастфон AYYA T1 разработан научно-исследовательским институтом «Масштаб», входящим в концерн «Автоматика» «Росэла». Устройство с сертифицированной версией «Авроры» полностью соответствует требованиям приказа ФСТЭК России № 117, что делает его надёжным инструментом для доступа к государственным информационным системам. Смартфон востребован в крупных госкомпаниях и организациях. Среди ключевых преимуществ — возможность аппаратного отключения камер и микрофонов, которая исключает любой несанкционированный сбор данных через эти модули. AYYA T1 оснащён основной двойной камерой, восьмиядерным процессором, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 128 ГБ за счёт карт MicroSD.

Гендиректор НИИ «Масштаб» Антон Балицкий подчеркнул, что при создании AYYA T1 разработчики делали ставку именно на конфиденциальность и безопасность. Павел Эйгес, гендиректор компании «Открытая мобильная платформа», добавил, что релиз версии 5.2 подтверждает стремление поддерживать высокий уровень стабильности и безопасности.