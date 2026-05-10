В интернете стал популярен новый сервис, который позиционируется как альтернатива МАКС. Разработчики обещают шифрование, отсутствие слежки и работу на собственных серверах. Эксперты просят пользователей проявить осторожность.

В российских соцсетях и профильных каналах пользователи активно обсуждают свежий мессенджер под названием DZR Eleven. Его разработчики заявляют, что переписки надёжно зашифрованы, слежка со стороны властей или третьих лиц невозможна, а серверы принадлежат самой компании. Платформа предлагает стандартный набор: текстовые сообщения, голосовые и видеозвонки, а также дополнительные инструменты на основе искусственного интеллекта.

Однако профессиональное сообщество относится к новинке с осторожностью. Независимых аудитов кода и инфраструктуры не проводилось. В открытых источниках почти нет информации о компании-разработчике и о том, как именно устроена защита данных. Ещё один тревожный признак — приложение часто распространяют не через Google Play или App Store, а через установочные файлы с неизвестных сайтов. По мнению экспертов по кибербезопасности, это повышает риск наткнуться на вредоносную версию.

Интерес к DZR Eleven растёт на фоне поиска альтернатив привычным платформам после проблем с работой некоторых популярных сервисов. Тем не менее специалисты призывают не передавать через новую программу личную или чувствительную информацию, пока не появятся результаты независимых проверок. Реклама «абсолютной безопасности» пока остаётся лишь маркетинговым заявлением.

История с МАКС показала, как легко пользователи мигрируют в неизведанные приложения, когда привычные сервисы блокируют. Но пока DZR Eleven вызывает больше вопросов. Устанавливать APK‑файлы с форумов — рискованно. Никто не знает, что на самом деле внутри установщика. Даже если сам разработчик честен, злоумышленники могут сделать подделку.