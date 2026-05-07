Обновление позволяет ограничивать опросы по странам и стажу подписки для борьбы с ботами, а также даёт админам точечное управление реакциями. Кроме того, стали доступны некоторые функции, которые ранее были только по premium-подписке.

Мессенджер Telegram выпустил крупное обновление, добавив несколько функций, которые должны облегчить жизнь владельцам каналов и групп. Версия 12.7 уже доступна для скачивания в App Store и Google Play.

Изображение: Grok

Одно из главных нововведений касается голосований. Теперь администраторы каналов могут ограничивать круг участников опросов по географическому признаку — разрешать отвечать только пользователям из определённых стран. Кроме того, можно установить минимальный срок подписки на канал (например, 24 часа), прежде чем подписчик получит право голоса. Эти меры призваны снизить влияние ботов и искусственных накруток.

Администраторы получили расширенный контроль над реакциями в комментариях и чатах — теперь их можно просматривать и удалять точечно, а не только полностью отключать. Также в обновлении появился встроенный редактор на основе искусственного интеллекта с возможностью настройки стилей редактирования. Созданными стилями можно делиться с другими пользователями.

Telegram открыл доступ к бизнес-ботам для всех желающих — прежде эта возможность была доступна только владельцам платной подписки Premium. Также мессенджер научился открывать Markdown-файлы размером до 64 КБ в режиме Instant View — их можно читать без скачивания и перехода в другие приложения. Дополнительно появилась функция отложенной отправки сообщений без звукового уведомления — полезно, если нужно написать, но не отвлекать собеседника.