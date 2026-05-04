This_is_the_way
Тутаевский моторный завод начал серийные поставки новых двигателей в Беларусь
Тутаевский моторный завод начал серийные поставки в Беларусь двигателей 8807.10-10 мощностью 653 л.с., которые заменят импортные агрегаты на комбайнах «Гомсельмаша». Новые моторы построены на платформе «Эталон» с улучшенной экономичностью и термостойкостью и унифицированы с предыдущей серией.

Дочерняя структура ПАО «КАМАЗ» — Тутаевский моторный завод, расположенный в Ярославской области, — осуществил первую отгрузку серийных силовых агрегатов модели 8807.10-10 белорусскому предприятию «Гомсельмаш», специализирующемуся на выпуске сельскохозяйственной техники. Эти моторы мощностью 480 киловатт (653 лошадиные силы) должны заместить импортные двигатели, которые ранее завозились из США и европейских стран. Партнёрство заводов было запущено ещё в 2019 году и закреплено в двусторонней программе сотрудничества между правительством Республики Беларусь и руководством Ярославской области РФ.

Изображение: rostec.ru

Данный двигатель создавался в первую очередь для кормоуборочного комбайна FS650, который выпускает «Гомсельмаш». Опытная версия этой машины с мотором 8807.10-10 проходила полевые тесты в период с 2022 по 2025 год и удостоилась хороших отзывов. По показателям расхода горючего и тягово-динамическим качествам комбайн оказался на уровне зарубежных аналогов.

Агрегат 8807.10-10 базируется на свежей платформе под названием «Эталон», финальной доводкой и сертификацией которой занимался Научно-технический центр ПАО «КАМАЗ». В числе главных конструктивных особенностей — новая головка блока цилиндров из чугуна, доработанная камера сгорания и электронный блок управления. Эти решения гарантируют хорошую топливную экономичность и стойкость двигателя к перепадам температур, что в конечном счёте сказывается на надёжности всей техники.

Новые моторы унифицированы с хорошо знакомой потребителям серией 8481.10. Благодаря такой преемственности хозяйства, использующие комбайны FS650 и тракторы седьмого тягового класса, могут снизить издержки на подготовку персонала, применять одинаковые расходные материалы и обслуживать технику по единым стандартам.

Кроме того, покупатели машин с двигателями ТМЗ получают доступ к мерам господдержки — субсидиям и льготному лизингу. Заводу удалось получить акт экспертизы, который подтверждает, что производство локализовано на территории РФ в полном соответствии с требованиями постановления правительства № 719 от 17 июля 2015 года.


#россия #импортозамещение #беларусь #ростех #союзное государство #тмз #тутаевский моторный завод
Источник: rostec.ru
