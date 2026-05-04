This_is_the_way
Chery показал настоящий «заплыв» внедорожника G700 с гребными винтами
При этом на суше 892-сильный автомобиль с тремя блокировками дифференциалов и запасом хода на электротяге 150 км остаётся серьёзным конкурентом Toyota Land Cruiser.

Ещё два года назад BYD YangWang U8 поразил публику, продемонстрировав способность держаться на воде. Теперь Chery пошёл дальше: внедорожник G700 в версии «Ark Edition» не просто плавает, а уверенно пересекает озёра с помощью настоящих гребных винтов. Демонстрационный заплыв прошёл на озере Яньци к северу от Пекина.

Когда G700 оказывается на воде, гибридная силовая установка переключается с колёс на два электромотора, которые вращают пропеллеры. За устойчивость отвечает гироскопическая система стабилизации. В обычном режиме внедорожник (по габаритам близкий к Toyota Land Cruiser 300 Series) выдаёт фантастические 892 лошадиные силы и 1135 Нм крутящего момента, разгоняясь до 100 км/ч за 4,6 секунды. Полный привод дополнен тремя блокировками дифференциалов. Аппарат серьёзный даже как внедорожник.

Источник фото: www.carscoops.com

Батарея CATL ёмкостью 31,4 кВт·ч обеспечивает до 150 км чисто электрического хода, а быстрая зарядка с 20 до 80% занимает всего 10 минут.

В Jetour подчёркивают, что плавучесть G700 — не развлечение, а аварийный инструмент для преодоления затопленных участков или форсирования бродов. Однако, зная китайский авторынок, продавцы и покупатели наверняка воспримут «водоходность» как очень эффектную опцию.

Модель готовится к экспорту на глобальные рынки. И хотя BYD был первым, кто показал плавающий внедорожник, Chery, возможно, первым сделает плавание по-настоящему штатной функцией.

#китай #chery #внедорожник #китайский автопром #китайский автомобиль #ark edition #g700 #плавающая машина
Источник: carscoops.com
