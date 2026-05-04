This_is_the_way
NASA испытало плазменный двигатель для полётов на Марс
NASA испытало прототип литиевого магнито-плазмодинамического двигателя мощностью 120 кВт — рекорд для электроракетных систем США.

Космическое агентство провело успешное испытание прототипа электрического двигателя нового поколения, который в будущем может доставить астронавтов на Марс. Тест прошёл в специальной камере Лаборатории реактивного движения NASA. Двигатель, получивший название «литиевый магнито-плазмодинамический» (МПД), развил мощность более 120 киловатт — это рекордный показатель для электроракетных систем в США. Для сравнения: двигатель зонда Psyche, который сейчас летит к астероиду, выдаёт всего 5 кВт.

Изображение: Flux

Принцип работы основан на разгоне ионизированного лития (плазмы) с помощью электромагнитного поля. В центре камеры вольфрамовый электрод раскаляется добела — до температуры более 2760°C. В отличие от обычных химических ракет, где топливо выгорает за минуты, плазменный двигатель создаёт слабую, но постоянную тягу, которая постепенно разгоняет корабль до огромных скоростей. При этом эффективность использования рабочего тела выше на 90%.

Главное преимущество МПД — экономия массы. Кораблю не нужно везти с собой десятки тонн химического топлива. В сочетании с ядерным реактором такой двигатель может стать основой для межпланетных перелётов. Это особенно важно для миссии на Марс. Путь туда занимает около 9 месяцев, а каждый лишний килограмм на старте требует гигантских затрат.

«Успешные испытания демонстрируют реальный прогресс на пути к отправке американского астронавта на Красную планету», — заявил администратор NASA Джаред Айзекман (Jared Isaacman). Впрочем, до полноценного космического тестирования ещё далеко. Для пилотируемого полёта к Марсу потребуется мощность уже в 2–4 мегаватта, и несколько двигателей должны безотказно проработать более 23 тысяч часов. Это техническая задача следующего десятилетия, но первый шаг сделан.

#сша #космос #nasa #марс #колонизация марса #перспективные разработки #плазменный двигатель #путешествие на марс
Источник: futurism.com
