13,8‑метровый обломок американской ракеты, запущенной в начале 2025 года, должен упасть на поверхность Луны 5 августа. Ожидаемая скорость удара — около 8700 км/ч.

Верхняя ступень Falcon 9 вывела в 2025 году два частных аппарата: американский Blue Ghost (успешно сел) и японский Hakuto‑R (разбился). Сама ступень осталась на орбите и теперь движется по траектории, которая через несколько месяцев приведёт её к Луне.

Прогноз сделал астроном Билл Грей, разработчик программного обеспечения Project Pluto. Его расчёты основаны на тысячах наблюдений за обломком в течение года. Грей точно предсказал подобное падение в 2022 году (тогда это оказалась китайская ракета, а не SpaceX). Нынешний отчёт прошёл неформальное рецензирование.

Удар произойдёт 5 августа в 2:44 по восточному времени США. Кратер от падения будет иметь научную ценность, но вспышку с Земли не увидят даже в большие телескопы. Пока на Луне нет постоянных баз, разрушений не будет. Но в конце 2020‑х годов США и Китай планируют высаживать астронавтов и строить обитаемые станции. Тогда проблема безнадзорного космического мусора станет острее.

Ступень Falcon 9 — не первая и не последняя деталь, которая упадёт на естественный спутник. Однако, по мнению учёных, этот случай демонстрирует небрежность при планировании миссий. Отработанные ступени следовало бы отправлять на орбиту вокруг Солнца, а не оставлять в системе Земля-Луна.

Космический мусор на лунной орбите — тема, о которой пока мало говорят. Но если через 5–10 лет там появятся базы, любой потерянный винт может стать угрозой. При этом, SpaceX могла бы предусмотреть отвод ступени, но не стала.