Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Отработанная ступень Falcon 9 врежется в Луну летом 2026 года
13,8‑метровый обломок американской ракеты, запущенной в начале 2025 года, должен упасть на поверхность Луны 5 августа. Ожидаемая скорость удара — около 8700 км/ч.

Верхняя ступень Falcon 9 вывела в 2025 году два частных аппарата: американский Blue Ghost (успешно сел) и японский Hakuto‑R (разбился). Сама ступень осталась на орбите и теперь движется по траектории, которая через несколько месяцев приведёт её к Луне.

Изображение: Qwen

Прогноз сделал астроном Билл Грей, разработчик программного обеспечения Project Pluto. Его расчёты основаны на тысячах наблюдений за обломком в течение года. Грей точно предсказал подобное падение в 2022 году (тогда это оказалась китайская ракета, а не SpaceX). Нынешний отчёт прошёл неформальное рецензирование.

Удар произойдёт 5 августа в 2:44 по восточному времени США. Кратер от падения будет иметь научную ценность, но вспышку с Земли не увидят даже в большие телескопы. Пока на Луне нет постоянных баз, разрушений не будет. Но в конце 2020‑х годов США и Китай планируют высаживать астронавтов и строить обитаемые станции. Тогда проблема безнадзорного космического мусора станет острее.

Ступень Falcon 9 — не первая и не последняя деталь, которая упадёт на естественный спутник. Однако, по мнению учёных, этот случай демонстрирует небрежность при планировании миссий. Отработанные ступени следовало бы отправлять на орбиту вокруг Солнца, а не оставлять в системе Земля-Луна.

Космический мусор на лунной орбите — тема, о которой пока мало говорят. Но если через 5–10 лет там появятся базы, любой потерянный винт может стать угрозой. При этом, SpaceX могла бы предусмотреть отвод ступени, но не стала.

#луна #falcon 9 #космический мусор #live science #blue ghost #hakuto-r #falcon 900 #столкновение с луной
Источник: livescience.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Учёный из Бразилии нашёл маршрут сокращающий в 2 раза путь до Марса
В Китае создали интегрируемую на грузовик мобильную АЭС мощностью 10 мегаватт
Casio выпустила часы Pro Trek PRW-61D-2 с текстурированным узором, имитирующим тающий снег и лед
Ученые зафиксировали эффект «отрицательного времени» прохождения фотонов света через рубидий
Casio выпустила 2 новые коллаборационные модели часов G-Shock по мотивам фильма «Мандалорец и Грогу»
Житель Теннесси с помощью лазеров переделал Ford Festiva в самую тонкую машину в мире
Вышел трейлер боевика «Семь снайперов» с Тимом Ротом в роли злодея
В России могут запретить параллельный импорт комплектующих ПК и ноутбуков от крупных производителей
LG выпустила 45-дюймовый OLED-монитор 45GX950B с масштабированием до 5K2K
Microsoft рекомендует 32 ГБ оперативной памяти для Windows 11
Heroes of Might and Magic Olden Era всего за сутки полностью окупила расходы на разработку
У жителей Московского региона проводной интернет начал работать по белым спискам
Энтузиаст построил систему охлаждения на элементах Пельтье с двумя 360‑мм СЖО и кастомным контуром
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
Cadillac в честь дебюта в гонках Формулы-1 выпустил лимитированный 695-сильный седан CT5-V Blackwing
Российский электромобиль «Атом» поступил в предзаказ по цене почти 4 млн рублей
Учёные создали прототип умной контактной линзы со встроенным твердотельным аккумулятором
NVIDIA прекращает выпуск старых модулей Jetson из‑за дефицита LPDDR4
Выпуск iPhone с полностью стеклянным экраном к 20-летию Apple может изменить линейку iPhone Pro
В американском Walmart нашли Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X по уценке до $220 за пару

Популярные статьи

Краткий обзор кулера Jonsbo CA40 Black
«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter