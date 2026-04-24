На выставке «Иннопром» в Ташкенте представили макет беспилотной амфибии «Меридиан» грузоподъёмностью 700 кг и дальностью полета до 2000 км, способной взлетать с воды и грунта. Аппарат предназначен для грузоперевозок в Арктике и на Дальнем Востоке, а также для экологического мониторинга.

На шестой международной выставке «Иннопром. Центральная Азия», прошедшей в столице Узбекистана, компания «Центр автономных роботизированных систем» (ЦАРС) впервые публично продемонстрировала уменьшенную копию беспилотной амфибии «Меридиан». Масштаб представленного макета составляет 1:5. Над созданием аппарата инженеры ЦАРС работают вместе с учёными МГТУ имени Баумана, а финансирование и организационную поддержку оказывает Минпромторг РФ.

Беспилотная амфибия «Меридиан». Источник: АО «ЦАРС» (Царс.рф)

Сфер применения у новинки несколько. В первую очередь это доставка грузов в регионы со сложной транспортной доступностью (Арктика или Дальний Восток). Кроме того, БПЛА можно использовать для экологического мониторинга.

«Меридиан» спроектирован по классической аэродинамической схеме с несущим корпусом-лодкой. Такое решение позволяет ему взлетать и садиться как на обычные аэродромы и грунтовые полосы, так и на воду. По заявлению разработчика, это первый отечественный беспилотный гидросамолёт столь крупного класса.

Грузовой отсек рассчитан на перевозку до 700 килограммов (объём — 5,5 кубометра). Амфибию приводит в движение роторно-поршневой двигатель РПД-СА мощностью 400 лошадиных сил. Без дозаправки «Меридиан» может находиться в воздухе до 11 часов, преодолевая при 50%-ой загрузке 1200 километров. Максимальная дальность достигает 2000 километров.



Конструкция модульная, что позволяет быстро переоборудовать машину для поисково-спасательных операций или экологического контроля. Беспилотник оснащён автопилотом и аппаратурой дистанционного управления, причём полёты возможны даже без сигналов спутниковой навигации GPS или ГЛОНАСС — ориентация идёт по другим каналам.



Впервые о проекте заговорили в июле прошлого года на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Сейчас уже готовы многие элементы планера: закрылки, киль, стабилизатор, поплавки, элероны, рули высоты, направления и водный руль. Параллельно производится крыло и хвостовая часть фюзеляжа. Изготовлены опытные образцы сервоприводов, воздушного винта, наземной станции управления и компонентов силовой установки. Прошли испытания парашютной системы спасения аппарата.

Беспилотник «Меридиан» с шасси. Источник: АО «ЦАРС» (Царс.рф)

В конце 2025 года масштабную динамически подобную модель «Меридиана» передали в ЦАГИ для гидродинамических продувок. Лабораторные испытания в бассейне уже завершены, теперь готовятся эксперименты на открытой воде. Кроме того, амфибию проверили в аэродинамической трубе СибНИА имени Чаплыгина. Результаты подтвердили, что характеристики соответствуют мировым аналогам, а механизация крыла и органы управления работают эффективно.



В ЦАРС заявляют, что проект движется быстрее плана. Уже подписаны предварительные соглашения о будущей эксплуатации. Беспилотник планируют испытать в различных отраслях: логистика, сельское и лесное хозяйство, топливно-энергетический комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство. География тестов охватит несколько регионов, включая Московскую область. Главная цель испытаний — определить наиболее востребованные сценарии применения и при необходимости доработать технические решения.