This_is_the_way
На «Иннопроме» в Ташкенте показали беспилотную амфибию «Меридиан» с дальностью полета до 2000 км
На выставке «Иннопром» в Ташкенте представили макет беспилотной амфибии «Меридиан» грузоподъёмностью 700 кг и дальностью полета до 2000 км, способной взлетать с воды и грунта. Аппарат предназначен для грузоперевозок в Арктике и на Дальнем Востоке, а также для экологического мониторинга.

На шестой международной выставке «Иннопром. Центральная Азия», прошедшей в столице Узбекистана, компания «Центр автономных роботизированных систем» (ЦАРС) впервые публично продемонстрировала уменьшенную копию беспилотной амфибии «Меридиан». Масштаб представленного макета составляет 1:5. Над созданием аппарата инженеры ЦАРС работают вместе с учёными МГТУ имени Баумана, а финансирование и организационную поддержку оказывает Минпромторг РФ.

Беспилотная амфибия «Меридиан». Источник: АО «ЦАРС» (Царс.рф)

Сфер применения у новинки несколько. В первую очередь это доставка грузов в регионы со сложной транспортной доступностью (Арктика или Дальний Восток). Кроме того, БПЛА можно использовать для экологического мониторинга.

«Меридиан» спроектирован по классической аэродинамической схеме с несущим корпусом-лодкой. Такое решение позволяет ему взлетать и садиться как на обычные аэродромы и грунтовые полосы, так и на воду. По заявлению разработчика, это первый отечественный беспилотный гидросамолёт столь крупного класса.

Беспилотная амфибия «Меридиан». Источник: АО «ЦАРС»  (Царс.рф)

Грузовой отсек рассчитан на перевозку до 700 килограммов (объём — 5,5 кубометра). Амфибию приводит в движение роторно-поршневой двигатель РПД-СА мощностью 400 лошадиных сил. Без дозаправки «Меридиан» может находиться в воздухе до 11 часов, преодолевая при 50%-ой загрузке 1200 километров. Максимальная дальность достигает 2000 километров.

Конструкция модульная, что позволяет быстро переоборудовать машину для поисково-спасательных операций или экологического контроля. Беспилотник оснащён автопилотом и аппаратурой дистанционного управления, причём полёты возможны даже без сигналов спутниковой навигации GPS или ГЛОНАСС — ориентация идёт по другим каналам.

Впервые о проекте заговорили в июле прошлого года на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Сейчас уже готовы многие элементы планера: закрылки, киль, стабилизатор, поплавки, элероны, рули высоты, направления и водный руль. Параллельно производится крыло и хвостовая часть фюзеляжа. Изготовлены опытные образцы сервоприводов, воздушного винта, наземной станции управления и компонентов силовой установки. Прошли испытания парашютной системы спасения аппарата.

Беспилотник «Меридиан» с шасси. Источник: АО «ЦАРС»  (Царс.рф)

В конце 2025 года масштабную динамически подобную модель «Меридиана» передали в ЦАГИ для гидродинамических продувок. Лабораторные испытания в бассейне уже завершены, теперь готовятся эксперименты на открытой воде. Кроме того, амфибию проверили в аэродинамической трубе СибНИА имени Чаплыгина. Результаты подтвердили, что характеристики соответствуют мировым аналогам, а механизация крыла и органы управления работают эффективно.

В ЦАРС заявляют, что проект движется быстрее плана. Уже подписаны предварительные соглашения о будущей эксплуатации. Беспилотник планируют испытать в различных отраслях: логистика, сельское и лесное хозяйство, топливно-энергетический комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство. География тестов охватит несколько регионов, включая Московскую область. Главная цель испытаний — определить наиболее востребованные сценарии применения и при необходимости доработать технические решения.

#россия #ташкент #иннопром #роботизированная система #иннопром. центральная азия #мгту им. баумана #ао царс #самолёт-амфибия
Источник: aviation21.ru
Популярные новости

boAt представила беспроводной 7.1.4-саундбар Aavante Prime X с Dolby Atmos и мощностью 700 Вт
+
Razer выпустила самый тонкий в мире стеклянный коврик для мыши с твердостью почти как у алмаза
10
Журналист New Scientist раскрыл состояние дел в Чернобыле спустя 40 лет после катастрофы
+
На бывшем заводе Volkswagen в Калужской области началось производство двигателей
+
«КАМАЗ» вывел на рынок крюковой погрузчик на шасси поколения К5
2
Военнослужащие США случайно раскрыли координаты ядерных бункеров в онлайн-карточках для тестов
+
Росатом «сжёг» опасные отходы в реакторе: срок изоляции снижен с сотен тысяч до 300 лет
+
InWin представила корпус COVALENT формата Full Tower с возможностью разместить 13 вентиляторов
5
«Известия»: Контроль за маркетплейсами поднимет цены на них до уровня офлайн-магазинов
1
Жительница США на трёхтонном пикапе Chevrolet Silverado наехала на Lamborghini и не заметила этого
4
Lexus привез в Милан шестиколесный LS Concept
+
РосКомНадзор разрешил 1730 российским компаниям доступ через VPN к зарубежным ресурсам
1
TSMC представила новые технологии чипов без использования дорогого оборудования ASML
+
Робот Ace для настольного тенниса с искусственным интеллектом от Sony побеждает опытных игроков
+
Чипсет Intel Z970 предназначен для плат LGA1954 с поддержкой разгона для широкого круга потребителей
2
YouTube-блогер Dr. Semiconductor изготовил рабочие ячейки DRAM в чистой комнате садового сарая
+
Исследователи нашли на греческом острове Эгина золотой ювелирный набор возрастом 3500 лет
+
В США арестовали спецназовца, который заработал $400 тыс. на ставке в Polymarket
+
Основная часть ракеты SLS для миссии «Артемида III» отправилась во Флориду для окончательной сборки
+
Авторы Heroes of Might and Magic Olden Era показали игру за Храм — с мечниками, грифонами и ангелами
2

Популярные статьи

Выбираем телевизор для игр на Xbox 360 и PlayStation 4 – тонкости и нюансы
5
Обзор игровой гарнитуры MSI Maestro 300
+

Сейчас обсуждают

Шериф
13:33
Ты чё несёшь? Пятница и ты уже нажрался как Вадя Кудахцев?
iQOO может работать над смартфоном на Dimensity 9500 с батареей 8000 мАч и камерой 200 Мп
Шериф
13:30
Плохому танцору всегда кто-то виноват, кроме него. Научитесь сначала процессоры делать с нормальными ядрами и нормальными технологиями, или хотя бы верните то что было и хорошо работало, необучаемые д...
iQOO может работать над смартфоном на Dimensity 9500 с батареей 8000 мАч и камерой 200 Мп
Angel-Vector Xranitel
12:49
Стеклянные ковры (а скорее платформы) такое себе. Сверхбыстро пачкаются, собирают всю пыль, при попадании малейшей песчинки начинается ее размалывание о мышь и стекло, требуют ношения специального рук...
Razer выпустила самый тонкий в мире стеклянный коврик для мыши с твердостью почти как у алмаза
MALIKSERGEY
12:27
еще одн доходный рахит лженовости дублирует
Ubisoft официально анонсировала Assassin’s Creed Black Flag Resynced
MALIKSERGEY
12:25
даунито, нахера ты дублируешь новость! ушлепок ты тормознутый
iQOO может работать над смартфоном на Dimensity 9500 с батареей 8000 мАч и камерой 200 Мп
Людмила Румянцева
12:19
Я очень ждала этих красивых автобусов! Спасибо за такую инвестицию городу!
В Санкт-Петербурге на линии вышли 100 новых белорусских электробусов МАЗ 303Е23
ОХОТНИК
12:17
Теперь процессор вынужден вести расчёты и за камерой из-за "волшебных" лучей куртки.
iQOO может работать над смартфоном на Dimensity 9500 с батареей 8000 мАч и камерой 200 Мп
Иннокентий Васильевич
11:54
«Вы можете ускорить игру, установив более мощный компьютер», — объяснил Халлок. - Это он про энергопотребление и тепловыделение? Да? == Как жиш хорошо то было раньше, до тех Райзенов. Игры оптимизиров...
Вице-президент Intel Роберт Халлок: игры работают медленнее из-за отсутствия оптимизации
newceyre
11:53
Лучше быть дочкой абрамовича, чем по помойкам в поисках ссывона лазить
7 лучших процессоров для сборки недорогого игрового ПК в 2026 году
Phantom Lord
11:41
Потому-что АМД постоянно оптимизирует свои драйвера, а нвидия уже давно на игрАков положила огромный болт
Вице-президент Intel Роберт Халлок: игры работают медленнее из-за отсутствия оптимизации
