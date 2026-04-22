Китайская генеральная корпорация по ядерной энергетике (CGN) ввела в коммерческую эксплуатацию энергоблок № 1 АЭС «Тайпинлин» в провинции Гуандун. Реактор Hualong One мощностью 1116 МВт (нетто) успешно прошёл 168-часовые непрерывные испытания на полной мощности и 19 апреля 2026 года начал регулярную работу. Ожидается, что блок будет вырабатывать более 9 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Этого вполне достаточно для снабжения около миллиона жителей региона Большого залива, включающего Гонконг, Макао, Шэньчжэнь и Гуанчжоу.

Изображение: interestingengineering.com

Реактор получил лицензию на эксплуатацию от Министерства экологии и окружающей среды Китая в декабре 2025 года. В тот же день началась загрузка топлива, 3 февраля 2026 года блок впервые достиг критичности, а 13 февраля — подключился к сети. По словам председателя CGN Huizhou Nuclear Power Co Чжана Гоцяна, все параметры работы блока находятся в норме, оборудование в хорошем состоянии.

АЭС «Тайпинлин» станет источником чистой энергии для одного из самых промышленно развитых и энергоёмких регионов Китая. Ежегодное производство электроэнергии позволит сократить выбросы углекислого газа примерно на 8,4 миллиона тонн, что сравнимо с лесовосстановлением на площади 20 тысяч гектаров.

Изображение: www.powermag.com

Полный проект АЭС «Тайпинлин» предусматривает строительство шести реакторов Hualong One в три очереди. Общий объём инвестиций превышает 120 миллиардов юаней (около 17 миллиардов долларов). После завершения всех этапов станция будет вырабатывать более 55 миллиардов кВт·ч в год, что позволит экономить 16,65 миллиона тонн условного угля и сокращать выбросы CO₂ на 50,82 миллиона тонн ежегодно. Строительство блоков № 1 и 2 началось в 2019 и 2020 годах соответственно. Блок № 2 готовится к загрузке топлива в ближайшее время, а строительство блока № 3 уже ведётся (разрешение получено в конце 2023 года).

Изображение: www.scmp.com

В реакторе Taipingling Unit 1 реализованы 26 крупных конструкторских улучшений и более 8 300 практических доработок по сравнению с предыдущими проектами Hualong One. Впервые применена система цифровой передачи 3.0, объединяющая физическую станцию и цифровую модель на этапе сдачи в эксплуатацию. С запуском этого блока CGN эксплуатирует 29 ядерных энергоблоков общей мощностью 33,04 миллиона кВт. Ещё 19 блоков находятся в стадии строительства, из них 17 используют технологию Hualong One третьего поколения.