Германия исследует возможность извлечения до 43 млн тонн лития из древних рассолов на глубине 3–5 км в Северо-Германском бассейне. Правда технологию добычи из высокоминерализованных вод еще предстоит разработать.

Германия запустила исследовательский проект RoLiXX для оценки возможности добычи лития из глубинных рассолов Северо-Германского бассейна. Предварительные данные показывают, что в песчаниках Ротлигенд (возраст около 300 миллионов лет) на глубине от 3 до 5 километров растворено примерно 43 миллиона тонн карбоната лития. Это делает регион одним из крупнейших в Европе по запасам этого критически важного для электромобилей металла.

Рассолы содержат сложную смесь растворённых элементов. При подъёме на поверхность из-за изменений давления и температуры из раствора могут выпадать твёрдые минералы, которые забивают оборудование и снижают эффективность перекачки. Учёные работают над методами добычи, специально адаптированными к условиям высокой солёности, чтобы минимизировать образование твёрдых отложений.

В 36-месячном проекте участвуют специалисты Берлинского технологического института и компании Neptune Energy (координатор). Используются глубокие скважины. В лаборатории MAGMA применяют рентгеновскую дифракцию и лазерную масс-спектрометрию для обнаружения следов лития в минералах. Эксперименты моделируют высокое давление и температуру на глубине, чтобы понять, как литий переходит из породы в раствор.

Координатор проекта Доминик Зойк подчеркнул, что инициатива включает не только геолого-технические исследования, но и оценку жизненного цикла, экономическое обоснование и анализ социальной приемлемости.