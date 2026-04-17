Созданный рыбинским предприятием ОДК-Сатурн новейший турбовентиляторный двигатель ПД-8 для региональных самолётов SJ-100 и амфибий Бе-200 достиг суммарной наработки свыше 6100 часов. В этот показатель включены стендовые испытания, заводские прогоны, полёты на летающей лаборатории и эксплуатация в составе опытных машин. По словам разработчиков, это больше, чем у аналогичных установок на той же стадии доводки.

В текущем году силовые установки обеспечили дальние перелёты лайнера «Суперджет» в Архангельск и Индию. Самолёт с двигателями ПД-8 был представлен на крупном авиасалоне Wings India, где его выставили на статической стоянке. На сегодняшний день три опытных борта с ПД-8 совершили более 140 вылетов в программе доводочных и сертификационных тестов.

В ходе недавних испытаний машины подтвердили устойчивость газовоздушного тракта, способность быстро набирать высоту, безопасность в условиях обледенения в Архангельской области, управляемость на больших углах атаки и допустимый уровень шума в пассажирском салоне.

В Объединённой двигателестроительной корпорации отмечают, что темпы проверок ПД-8 заметно опережают показатели ранее сертифицированных двигателей. Благодаря высокой наработке конструкторам удалось своевременно внедрить решения, повышающие надёжность и безотказность.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создан в кооперации предприятий ОДК с использованием новых отечественных материалов и комплектующих. Он предназначен для ближнемагистрального пассажирского самолёта SJ-100 и амфибии Бе-200, выпускаемых Объединённой авиастроительной корпорацией Ростеха.