link1pc
В Сахаре ученые обнаружили 280 круглых каменных погребальных сооружений возрастом 5–6 тысяч лет
Каменные сооружения в форме кольца имеют размер от 5 до 82 метров в диаметре

Группа учёных из разных стран, используя современные спутниковые технологии, обнаружила в горах Атбай, расположенных на восточной границе пустыни Сахара, 280 крупных каменных сооружений, из которых 260 ранее были не известны. Итоги их исследования были представлены в журнале African Archaeological Review.

Двадцать из обнаруженных захоронений были известны и раньше, однако не являлись предметом детального исследования до настоящего времени. Теперь же специалисты впервые рассматривают их в контексте общей региональной культуры и дают им название «погребения в каменных оградах Атбая».

Данные конструкции имеют форму круга и различаются по размеру: от 5 до 82 метров в диаметре. Большая часть из них представляют собой замкнутые пространства, однако есть и такие, в которые можно войти через единственный вход. Внутри этих сооружений захоронения организованы по-разному. Некоторые представляют собой составные круги, а другие же — комплексы с центральным элементом, таким как могила человека, окружённая захоронениями животных.

Согласно подсчётам учёных, даже для создания подобной могилы средних размеров (примерно 60 метров в диаметре) требовалось приложить значительные усилия многих людей. Если бы один человек пытался сделать это в одиночку, ему понадобилось бы 161 восьмичасовой рабочий день.

То, что многие древние захоронения расположены в местах, которые удобны с точки зрения рельефа и имеют доступ к воде, а не разбросаны хаотично по всей пустыне, говорит о том, что древние люди выбирали места для погребений не случайно, а осознанно, учитывая близость к источникам воды. Судя по всему, в то время существовало организованное сообщество, вероятно, кочевых скотоводов, которые использовали эти места для выпаса скота и водопоя.

С помощью радиоуглеродного анализа исследователям удалось определить, что данные постройки были возведены примерно в промежуток между 4500 и 2500 годами до нашей эры. К слову, подобные архитектурные объекты можно обнаружить и в других регионах Африки, например, монументальные круги в Джибути и «компасные гробницы» в Ливии.

В ходе исследования также были обнаружены останки людей и животных в местах погребения. В одном из наиболее крупных захоронений было найдено примерно 18 животных. Это свидетельствует о том, что в обществах Восточной Сахары в период среднего и позднего голоцена большое внимание уделялось разведению крупного рогатого скота.

Специалисты обращают внимание на то, что изменения климата, сопровождающиеся увеличением засушливости и опустыниванием региона, привели к тому, что скотоводческие общины были вынуждены искать более подходящие для жизни территории.

#археология #археологические открытия #археологические объекты #археологические памятники
Источник: phys.org
