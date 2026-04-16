Астрономы впервые измерили мощность джетов чёрной дыры Лебедь X-1, отследив их «танцующие» колебания под действием звездного ветра, и подтвердили, что джеты уносят около 10 процентов энергии аккреции.

Астрономы под руководством доктора Стива Прабу из Университета Кертина (Австралия) впервые измерили мощность джетов чёрной дыры Лебедь X-1, расположенной на расстоянии около 7200 световых лет от Земли. Оказалось, что они выбрасывают материю в космос со скоростью 150 000 километров в секунду (половина скорости света), а их энерговыделение эквивалентно 10 000 солнц, горящих одновременно. Результаты опубликованы в Nature Astronomy.

Лебедь X-1 — это двойная система: чёрная дыра массой около 21 массы Солнца вращается вокруг сверхгигантской звезды. Звёздный ветер от гиганта «толкает» джеты, из-за чего те меняют направление. Учёные использовали глобальную сеть радиотелескопов, чтобы отследить эти «танцующие» колебания и по степени отклонения струй вычислить их мощность.

Сильный звёздный ветер от сверхгиганта отталкивает струи, запущенные чёрной дырой, подальше от звезды. Это заставляет направление струи меняться по мере движения чёрной дыры и сверхгиганта по своей орбите.

До сих пор астрофизики в своих компьютерных моделях предполагали, что около 10 процентов энергии падающего на чёрную дыру вещества переходит в джеты. Но это была лишь догадка. Новое измерение подтвердило, что «правило 10 процентов» работает с высокой точностью. Для чёрных дыр как звездных масс, так и сверхмассивных.

Джеты ч`рных дыр — это «архитекторы космоса»: они передают энергию межзвездному газу и регулируют рождение новых звёзд в галактиках. Благодаря измерению Лебедя X-1 у учёных теперь есть «линейка» для калибровки будущих наблюдений, в том числе с помощью строящегося в Западной Австралии квадратного километрового радиоинтерферометра (SKA), который должен увидеть миллионы таких джетов в дальних уголках Вселенной.