Выяснилось, что загадочный 70-летний период слабой активности Солнца (минимум Маундера) наступил после совершенно обычного солнечного цикла, и не был вызван каким-то особым событием

С 1645 по 1715 год Солнце пережило аномально спокойный период — так называемый минимум Маундера, когда солнечная активность (пятна, вспышки, магнитные поля) была необычайно низкой. Причина этого явления оставалась загадкой, отчасти потому, что систематические телескопические наблюдения Солнца начались всего за несколько десятилетий до этого. Но в 2024 году учёные из Университета Нагоя (Япония) нашли подсказку в рисунке, сделанном Иоганном Кеплером в 1607 году.

За 400 лет до нашего времени Кеплер зарисовал пятна на Солнце, используя камеру-обскуру. Он ошибочно принял их за прохождение Меркурия по диску светила. Тем не менее, его рисунок оказался старейшим известным изображением солнечных пятен, полученным с помощью инструментального наблюдения и проекции. До сих пор эти данные использовались только историками науки, но не для количественного анализа солнечных циклов.

Исследователи определили точную дату наблюдения и реконструировали положение пятен на поверхности Солнца (так называемый гелиографический наклон). Они установили, что рисунок Кеплера относится к концу 13-го солнечного цикла, а не к началу 14-го. Сам переход от 13-го цикла к 14-му произошёл между 1607 и 1610 годами. И, что важнее, в тот момент солнечная активность была вполне обычной — никаких признаков надвигающегося коллапса.

До этого исследования реконструкции солнечных циклов опирались в основном на анализ колец деревьев: высокая активность Солнца лучше защищает Землю от космических лучей, и уровень радиоактивного углерода-14 в годичных кольцах падает. Однако данные колец давали противоречивую картину — одни и те же циклы оказывались то слишком короткими, то слишком длинными. Рисунок Кеплера позволил привязать наблюдения к конкретному моменту и показал, что минимум Маундера наступил после периода совершенно нормальной солнечной активности.