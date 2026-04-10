При возвращении миссии Artemis I в 2022 году теплозащитный экран потерял куски материала из‑за газов, которые не могли выйти наружу. Для Artemis II траекторию изменили: капсула пойдет круче и не будет делать «скачок». Администратор NASA признает риск, но альтернативы нет.

Космический корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту возвращается на Землю завтра, 11 апреля, приблизительно в 6 утра по Москве. Он войдет в атмосферу на скорости больше 40 тысяч км/час. Это самый быстрый пилотируемый вход в истории. Температура нагрева достигнет половины температуры поверхности Солнца. Единственная защита — это теплозащитный экран из материала Avcoat и он... на днище капсулы.

Изображение: www.livescience.com

Но такой же экран на беспилотной миссии Artemis I в 2022 году не выдержал. Он потерял куски материала более чем в ста местах. Причина — газы, которые образовывались внутри при нагреве и не могли выйти наружу. Давление росло, и обугленный слой растрескивался. NASA выяснило это только после полета, когда менять что‑то было поздно.

Теплозащитный экран на Artemis II такой же. Более того, он еще менее проницаемый для газов, чем тот, что летал на Artemis I. Но инженеры поменяли траекторию входа. Вместо «скачка», когда капсула отскакивает от атмосферы, как камешек от воды, а потом ныряет снова, на этот раз вход будет более крутым и прямым. По расчётам, в зоне, где возникали трещины, капсула проведет меньше времени.

Изображение: www.livescience.com

Администратор NASA Джаред Айзекман признаёт, что плана Б нет. Теплозащита просто должна сработать. Он говорит, что будет думать об этом постоянно, пока астронавты не окажутся в воде. Но независимые эксперты, включая членов консультативного совета NASA, в целом удовлетворены. Своё недовольство высказывают некоторые бывшие сотрудники агентства, в том числе эксперт по теплозащите Чарльз Камарда.

Экипаж выражал уверенность в решении. Командир Уайзман заявил, что при новой траектории экран безопасен. Напомним, что вход в атмосферу запланирован на завтрашнее утро, 11 апреля, в 6 утра по московскому времени. Приводнение пройдёт в Тихом океане.