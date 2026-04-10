This_is_the_way
Теплозащита «Ориона» треснула в полёте: NASA уверено в безопасности экипажа
При возвращении миссии Artemis I в 2022 году теплозащитный экран потерял куски материала из‑за газов, которые не могли выйти наружу. Для Artemis II траекторию изменили: капсула пойдет круче и не будет делать «скачок». Администратор NASA признает риск, но альтернативы нет.

Космический корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту возвращается на Землю завтра, 11 апреля, приблизительно в 6 утра по Москве. Он войдет в атмосферу на скорости больше 40 тысяч км/час. Это самый быстрый пилотируемый вход в истории. Температура нагрева достигнет половины температуры поверхности Солнца. Единственная защита — это теплозащитный экран из материала Avcoat и он... на днище капсулы.

Изображение: www.livescience.com

Но такой же экран на беспилотной миссии Artemis I в 2022 году не выдержал. Он потерял куски материала более чем в ста местах. Причина — газы, которые образовывались внутри при нагреве и не могли выйти наружу. Давление росло, и обугленный слой растрескивался. NASA выяснило это только после полета, когда менять что‑то было поздно.

Теплозащитный экран на Artemis II такой же. Более того, он еще менее проницаемый для газов, чем тот, что летал на Artemis I. Но инженеры поменяли траекторию входа. Вместо «скачка», когда капсула отскакивает от атмосферы, как камешек от воды, а потом ныряет снова, на этот раз вход будет более крутым и прямым. По расчётам, в зоне, где возникали трещины, капсула проведет меньше времени.

Изображение: www.livescience.com

Администратор NASA Джаред Айзекман признаёт, что плана Б нет. Теплозащита просто должна сработать. Он говорит, что будет думать об этом постоянно, пока астронавты не окажутся в воде. Но независимые эксперты, включая членов консультативного совета NASA, в целом удовлетворены. Своё недовольство высказывают некоторые бывшие сотрудники агентства, в том числе эксперт по теплозащите Чарльз Камарда.

Экипаж выражал уверенность в решении. Командир Уайзман заявил, что при новой траектории экран безопасен. Напомним, что вход в атмосферу запланирован на завтрашнее утро, 11 апреля, в 6 утра по московскому времени. Приводнение пройдёт в Тихом океане.

#сша #nasa #астронавты #космический аппарат #orion #artemis 2 #безопасность полета #теплозащита
Источник: livescience.com
Популярные новости

Первое в истории вычислительное устройство созданное за 100 лет до нашей эры считало положение луны
+
Американская компания HopFlyt возродила полукруглое крыло в своём новом VTOL Cyclone
+
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4790K с одной и двумя GTX 570 в ряде игр
+
TechInsider назвал отличия российского «Рассвета» от Starlink и других зарубежных систем
+
Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч каналов и групп по всему миру
+
Windows 11 вскоре лишится панели управления Win32
+
Sony выпустит телевизоры True RGB после 20 лет разработки
2
Компания Arctic выпустила корпус Xtender Black (Clear Glass) с панорамным остеклением
+
Asus выпускает кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления
10
Microsoft начала удалять логотипы и фирменную символику Copilot из Windows 11
+
Павел Дуров: Евросоюз усиливает цензуру в интернете и преследует Telegram за свободу слова
4
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-5820K с RX 580 и 32 ГБ ОЗУ в ряде популярных игр
+
В Max объяснили выбор названия и логотипа национального мессенджера
7
В Hardware Unboxed протестировали Core i9-12900K с DDR4 и DDR5 в играх и сравнили с Ryzen 7 5800X3D
1
На продвинутые материнские платы Intel LGA 1954 может вернуться двухрычажная система фиксации сокета
1
Logitech выпустила игровую мышь G PRO X2 SUPERSTRIKE с регулируемой тактильной обратной связью
2
Ростех приступил к созданию первого отечественного двигателя НК-3 для сверхлёгких космических ракет
+
С российского рынка может исчезнуть почти треть дешёвых шин после инициативы Минпромторга
2
Актриса Милла Йовович представила ИИ-инструмент MemPalace с открытым кодом
+
В сеть попали изображения материнской платы на базе чипсета Nvidia N1
+

Популярные статьи

Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
258
Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
2
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
3
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
14
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
10

Сейчас обсуждают

ark-bak
14:54
В те годы разрешение было 1920*1080, а сейчас мейнстрим 2560*1440. Так-то и требования выросли к видеоподсистеме. Плюс инфляция, цены на память. А упоминать шину не стоит, важна архитектура.
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
just_____me
14:51
>Какой-то особой слежки за собой в МАХ не заметил. Рекламщикам они точно не передают то что в МАХ пишешь или говоришь, в отличие от ватс апп и телеграмм, то что там пишешь потом всплывает в браузере ...
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
Виктор Григорьев
14:45
Доцент:
«Ведомости»: мессенджер Max за квартал увеличил показ рекламы в 15 раз
Слёзы Штеуда
14:42
Подожди, он сейчас на ютубе тесты будет искать ))) У него в ДВА раза ниже фпс в Ларке по сравнению с 7800X3D + 5080
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Слёзы Штеуда
14:42
Он и есть местный звиздабол )))
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Waramagedon
14:40
если где то кто то что то не знает, то на помощь приходят заместители. командная работа предполагает наличие работников с разными навыками и задачами.
Сотрудники OpenAI рассказали о неумении Сэма Альтмана писать код
OgoGoLog
14:27
Ты зачем свой стул выложил?
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Китя.
14:26
Да если переписываются или не большая нагрузка проц работает на энерго ядрах. а как играешь включаются жирные ядра.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Слёзы Штеуда
14:24
Ты в этом режиме вообще постоянно )))
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Дмитрий Чепурин
14:23
Я бы сказал точнее. Это всего лишь развитие старого костыля для жк-технологии.
Sony выпустит телевизоры True RGB после 20 лет разработки
