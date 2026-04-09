HopFlyt построила VTOL Cyclone с поворотными полукруглыми крыльями, которые создают подъемную силу за счет обдува вогнутой поверхности. Гибридная силовая установка и современная электроника наконец-то сделали практичной идею, придуманную 100 лет назад.

Инженеры HopFlyt представили прототип вертикально взлетающего и садящегося аппарата Cyclone, в котором используется необычная аэродинамическая схема — так называемое желобчатое (канальное) крыло. Идею в начале XX века предложил изобретатель Уиллард Кастер, но тогда технологии не позволяли реализовать её на практике.

В отличие от традиционных крыльев, желобчатое имеет вогнутую форму. Воздушный винт, установленный в канале, протягивает воздух через эту криволинейную поверхность, создавая дополнительную подъемную силу даже на малых скоростях. У Cyclone подвижные полукруглые крылья меняют положение в зависимости от режима полета. При взлете они ориентированы так, чтобы максимизировать подъемную силу – аппарат поднимается вертикально или с коротким разбегом. В горизонтальном полете крылья поворачиваются в более обтекаемое положение, снижая сопротивление. Они же помогают тормозить при посадке.

По словам главного инженера HopFlyt Нила Уинстона, сейчас у авиаконструкторов наконец появились необходимые компоненты, которых не хватало в 1960-х: цифровые системы управления, мощные электромоторы и современные аккумуляторы. Благодаря им Cyclone расходует значительно меньше энергии на взлёте и подъёме, чем обычные вертикальные аппараты. Гибридная силовая установка (электрика плюс двигатель внутреннего сгорания) позволяет летать на сотни миль с полезной нагрузкой, а выбросы ниже, чем у традиционных самолетов.

Аппарат может использоваться для доставки грузов в труднодоступные места: на морские платформы, в удаленные регионы, для экстренной логистики и спасательных операций. В перспективе технологию планируют масштабировать на более крупные машины, включая пассажирские.



