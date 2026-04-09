Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Американская компания HopFlyt возродила полукруглое крыло в своём новом VTOL Cyclone
HopFlyt построила VTOL Cyclone с поворотными полукруглыми крыльями, которые создают подъемную силу за счет обдува вогнутой поверхности. Гибридная силовая установка и современная электроника наконец-то сделали практичной идею, придуманную 100 лет назад.

Инженеры HopFlyt представили прототип вертикально взлетающего и садящегося аппарата Cyclone, в котором используется необычная аэродинамическая схема — так называемое желобчатое (канальное) крыло. Идею в начале XX века предложил изобретатель Уиллард Кастер, но тогда технологии не позволяли реализовать её на практике.

Фото: Aviationweek.com

В отличие от традиционных крыльев, желобчатое имеет вогнутую форму. Воздушный винт, установленный в канале, протягивает воздух через эту криволинейную поверхность, создавая дополнительную подъемную силу даже на малых скоростях. У Cyclone подвижные полукруглые крылья меняют положение в зависимости от режима полета. При взлете они ориентированы так, чтобы максимизировать подъемную силу – аппарат поднимается вертикально или с коротким разбегом. В горизонтальном полете крылья поворачиваются в более обтекаемое положение, снижая сопротивление. Они же помогают тормозить при посадке.

Изображение: interestingengineering.com

По словам главного инженера HopFlyt Нила Уинстона, сейчас у авиаконструкторов наконец появились необходимые компоненты, которых не хватало в 1960-х: цифровые системы управления, мощные электромоторы и современные аккумуляторы. Благодаря им Cyclone расходует значительно меньше энергии на взлёте и подъёме, чем обычные вертикальные аппараты. Гибридная силовая установка (электрика плюс двигатель внутреннего сгорания) позволяет летать на сотни миль с полезной нагрузкой, а выбросы ниже, чем у традиционных самолетов.

Аппарат может использоваться для доставки грузов в труднодоступные места: на морские платформы, в удаленные регионы, для экстренной логистики и спасательных операций. В перспективе технологию планируют масштабировать на более крупные машины, включая пассажирские.


#сша #vtol #cyclone #interesting engineering #hopflyt #необычные самолёты #полукруглое крыло
Источник: interestingengineering.com
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Rex
14:09
Чёрное море, деревня Апшеронск. Этого клиента все оверы знают )))
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Mocus
14:07
Копец тебе боты минусов понаставили. Не верю, что хоть один реальный человек минус поставил.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
sNQ
14:07
да я в курсе про дзен, мёртвая платформа.
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
Шеша сидит с компа
14:07
не гони лох, кудах мой конч
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
megard
14:05
Думал что речь идет о micro-LED а это всего лишь развитие RGB mini-LED
Sony выпустит телевизоры True RGB после 20 лет разработки
Шеша сидит с компа
14:05
всё сам
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
ExtenZ
14:00
откуда такое трава? Крым?
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
premierepro
13:59
Ну китайцы как-то живут с иголками под ногтями... и не рефлексуют. И американцы как-то без китайских сервисов живут, нужен тик-ток, отжали его и всё... Ну т.е. мир он намного ярче, вы может не знаете...
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Kudah
13:57
Завидую. У тебя пиво а у меня только боты и комнатушка в психбольнице
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Kudah
13:56
Лошары как я вас заминусил. (Кстати принимаю заказы,30 минусов-две палки в меня.такой прайс актуальный)
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter